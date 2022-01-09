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Рябков: заявления США о применении Россией силы против Украины оторваны от реальности

  /   Обновлено: 09 января 2022 18:48
Армия
Рябков: заявления США о применении Россией силы против Украины оторваны от реальности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 января. Звучащие в Соединенных Штатах заявления о якобы имеющейся возможности применения Россией силы против Украины являются провокацией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Так дипломат прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Американский чиновник ранее утверждал, что Москва может планировать «военную интервенцию». Рябков, в свою очередь, осудил подобные высказывания. По его словам, такая провокация «не имеет к реальности никакого отношения».

Заявление Блинкена прозвучало накануне первого раунда переговоров по вопросам гарантий безопасности между Москвой и Вашингтоном. Сторонам, среди прочего, предстоит обсудить ситуацию вокруг Украины. Россия настаивает на том, чтобы соседнюю страну не принимали в НАТО. Делегации РФ и США встретятся уже в понедельник, 10 января.

Ранее американский госсекретарь также заявлял, что Вашингтон не намерен прекращать программу военной поддержки Украины. По его словам, Соединенные Штаты продолжат поставлять в Киев вооружение, необходимое для усиления украинской армии.

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украина сша мид рф переговоры рябков
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