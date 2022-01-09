Российские эксперты перечислили главные автомобильные тренды 2022 года

Москва, 9 января. Не так давно эксперты подводили итоги 2021 года, а уже сейчас прогнозируют новые тренды на текущий год. Есть события, которые несложно предугадать, но некоторые могут стать настоящей неожиданностью для автомобилистов.

Дефицит новых машин и рост цен сохранятся и в 2022 году, уверены аналитики портала Carsweek. Автомобильная промышленность не сумеет быстро оправиться от кризиса, вызванного пандемией и нехваткой электронных компонентов. Не исключено также, что наценка автодилеров в связи с этим также увеличится.

Еще одна тенденция — нехватка пятилетних машин на вторичном рынке. Из-за роста цен на новые модели подержанные авто прогнозируемо подорожали. Большая часть из них представлена в неисправном или сильно изношенном состоянии, а с учетом существенного увеличения трат на обслуживание такой техники в новом году пользование таким транспортом становится нерентабельным.

Россиянам ранее рекомендовали присмотреться к подержанным автомобилям из-за дефицита на рынке. Однако необходимо сразу учесть расходы на ремонт, содержание, а также остаточную стоимость машины в случае продажи.