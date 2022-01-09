Включаем разум: как перестать сравнивать себя с другими в интернете

Есть в психологии такой термин — социальное сравнение. Новый виток ему дало появление социальных сетей, где можно наблюдать чужую жизнь, которая подчас кажется нам идеальной. Кого-то посты в Instagram или на Facebook могут мотивировать на достижения, а в ком-то вызывать чувства зависти и обиды, ведь их реальность отличается от увиденного. Как перестать завидовать, листая ленту в социальных сетях? И чем поддержать чувство собственной значимости, читая очередного блогера? Найти ответы на эти вопросы мы попытались у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.
Первым делом психолог советует включить разум, если, сидя в интернете, вы ловите себя на подобных мыслях. Увидели, как жена футболиста снова отдыхает в Альпах? Или узнали, что давняя знакомая открывает собственный салон красоты? Помните: все это — лишь картинка, за которой может скрываться что угодно.
«Факт состоит в том, что в интернете человек получает гораздо больше возможностей фильтровать презентацию себя, чем в реальной жизни. В реальной жизни, конечно, тоже человек что-то о себе не сообщает, готовится, если хочет произвести какое-то впечатление на людей. Но в жизни все равно нас могут выдавать какие-то поведенческие признаки, а в интернете гораздо проще: он дает сформировать свой образ осознанно, рационально и предъявлять его таким, каким нравится и, как я предполагаю, понравится окружающим. Поэтому когда ты выступаешь в роли читателя и не можешь удержаться от зависти или сравнения себя с этим человеком, то можешь себе сказать: стоп, остановись, подели это на десять», — рассказывает Татьяна Яничева.
Услышать голос разума — минимальное, что мы можем сделать. А вот максимально помочь можно, если вы отделите, дифференцируете себя от людей, за которыми наблюдаете. Каждый из нас — отдельная личность, и воспринимать себя в соответствии с образом другого человека вовсе не обязательно.
«Конечно, это непросто. И здесь сильно помогает, когда у человека есть друзья, близкие люди, с которыми это можно обсудить, проговорить, услышать какую-то внешнюю оценку другого человека. Когда ты один на один с этой информацией в интернете и со своими самокопаниями, рефлексиями и размышлениями, то чаще всего ходишь по кругу. То есть кто-то другой всегда вносит нотку объективности и реалистичности. Поэтому, чем человек гармоничнее и успешнее в своих реальных отношениях — у него есть семья, есть друзья — тем он проще реагирует на все то, что читает в интернете про других людей», — подчеркивает психолог.
Вдобавок к друзьям и единомышленникам здорово будет наполнить свою жизнь интересными вам событиями. Ведь чем насыщеннее и разнообразнее ваши будни, тем больше вероятность, что интернет и социальные сети так и останутся всего лишь инструментом для коммуникации и работы с информацией. А не заменят настоящую жизнь идеальными картинками, правдивыми лишь наполовину.
Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как достигнуть целей, которые вы поставили себе на новый год. Специалист посоветовала теорию маленьких шагов, согласно которой большое дело можно разбить на несколько задач и этапов и выполнять их планомерно, приближаясь к цели небольшими, но верными шагами.