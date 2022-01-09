Включаем разум: как перестать сравнивать себя с другими в интернете

Есть в психологии такой термин — социальное сравнение. Новый виток ему дало появление социальных сетей, где можно наблюдать чужую жизнь, которая подчас кажется нам идеальной. Кого-то посты в Instagram или на Facebook могут мотивировать на достижения, а в ком-то вызывать чувства зависти и обиды, ведь их реальность отличается от увиденного. Как перестать завидовать, листая ленту в социальных сетях? И чем поддержать чувство собственной значимости, читая очередного блогера? Найти ответы на эти вопросы мы попытались у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

Первым делом психолог советует включить разум, если, сидя в интернете, вы ловите себя на подобных мыслях. Увидели, как жена футболиста снова отдыхает в Альпах? Или узнали, что давняя знакомая открывает собственный салон красоты? Помните: все это — лишь картинка, за которой может скрываться что угодно.

«Факт состоит в том, что в интернете человек получает гораздо больше возможностей фильтровать презентацию себя, чем в реальной жизни. В реальной жизни, конечно, тоже человек что-то о себе не сообщает, готовится, если хочет произвести какое-то впечатление на людей. Но в жизни все равно нас могут выдавать какие-то поведенческие признаки, а в интернете гораздо проще: он дает сформировать свой образ осознанно, рационально и предъявлять его таким, каким нравится и, как я предполагаю, понравится окружающим. Поэтому когда ты выступаешь в роли читателя и не можешь удержаться от зависти или сравнения себя с этим человеком, то можешь себе сказать: стоп, остановись, подели это на десять», — рассказывает Татьяна Яничева.

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Услышать голос разума — минимальное, что мы можем сделать. А вот максимально помочь можно, если вы отделите, дифференцируете себя от людей, за которыми наблюдаете. Каждый из нас — отдельная личность, и воспринимать себя в соответствии с образом другого человека вовсе не обязательно.

«Конечно, это непросто. И здесь сильно помогает, когда у человека есть друзья, близкие люди, с которыми это можно обсудить, проговорить, услышать какую-то внешнюю оценку другого человека. Когда ты один на один с этой информацией в интернете и со своими самокопаниями, рефлексиями и размышлениями, то чаще всего ходишь по кругу. То есть кто-то другой всегда вносит нотку объективности и реалистичности. Поэтому, чем человек гармоничнее и успешнее в своих реальных отношениях — у него есть семья, есть друзья — тем он проще реагирует на все то, что читает в интернете про других людей», — подчеркивает психолог.

Вдобавок к друзьям и единомышленникам здорово будет наполнить свою жизнь интересными вам событиями. Ведь чем насыщеннее и разнообразнее ваши будни, тем больше вероятность, что интернет и социальные сети так и останутся всего лишь инструментом для коммуникации и работы с информацией. А не заменят настоящую жизнь идеальными картинками, правдивыми лишь наполовину.

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Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как достигнуть целей, которые вы поставили себе на новый год. Специалист посоветовала теорию маленьких шагов, согласно которой большое дело можно разбить на несколько задач и этапов и выполнять их планомерно, приближаясь к цели небольшими, но верными шагами.