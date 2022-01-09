Австралия и Япония заключили важное оборонное соглашение

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о подписании соглашения о взаимном доступе между Японией и Австралией, первом в истории визите фрегата ВМС Германии во Вьетнам, переговорах в формате «2+2» глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии, испытаниях второй гиперзвуковой ракеты КНДР, официальной поездке премьер-министра Камбоджи Хун Сена в Мьянму, предложении американцев уничтожить производство полупроводников на Тайване в случае вторжения КНР, а также борьбе с терроризмом в Индонезии и Таиланде.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его австралийский коллега Скотт Моррисон 6 января в ходе виртуальной встречи подписали соглашение о взаимном доступе (RAA), которое упростит проведение совместных учений и усилит военное взаимодействие. Важный оборонный договор позволит Токио и Канберре «укрепить сотрудничество в сфере безопасности на фоне растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Лидеры двух стран высказались против «любых дестабилизирующих или принудительных односторонних действий, направленных на изменение статус-кво и усиление напряженности» в Восточно-Китайском море, где у Японии имеются спорные с Китаем острова Сенкаку. Они подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также выразили обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях прав человека в Синьцзяне, что Пекин считает вмешательством в свои внутренние дела.

«Это знаковое соглашение, которое выведет японо-австралийское сотрудничество в области безопасности на новый уровень», — сказал премьер-министр Фумио Кисида при подписании документа.

Прежде у японцев было соглашение о взаимном доступе только с основным союзником — США. Министерство иностранных дел Японии рассматривает договор с Австралией, на подписание которого ушло семь с половиной лет, как шаблон для ускорения переговоров с другими партнерами, такими как Великобритания. Таким образом, Токио усилит взаимодействие с оборонным альянсом AUKUS, сформированным в сентябре прошлого года Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.

PM Kishida @JPN_PMO and PM Morrison @ScottMorrisonMP have signed the RAA during their virtual summit, increasing deterrence in the Indo-Pacific. ???????? & ???????? will strengthen its cooperation as vanguards of the rules-based order in the region.



What's the RAA?https://t.co/1DGIGLfHX2 pic.twitter.com/UObnG0plxr — Ambassador YAMAGAMI Shingo (@YamagamiShingo) January 6, 2022

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси и министр обороны Нобуо Киси 7 января провели виртуальную встречу в формате «2+2» с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения вопросов региональной безопасности.

Объявление о проведении переговоров между двумя ключевыми союзниками поступило всего через несколько часов после того, как Северная Корея произвела испытания второй гиперзвуковой ракеты. Однако мероприятие было запланировано заранее и в большей мере касалось действий Китая.

«Министры выразили свою обеспокоенность тем, что продолжающиеся усилия Китая по подрыву основанного на правилах порядка создают политические, экономические, военные и технологические проблемы для региона и всего мира. Они приняли решение работать вместе для сдерживания и, в случае необходимости, реагирования на дестабилизирующую деятельность в регионе», — говорится в совместном заявлении по результатам встречи.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран раскритиковали деятельность Пекина в Южно- и Восточно-Китайском морях, подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также «выразили серьезную озабоченность по поводу вопросов прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге».

Перед началом переговоров Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Токио планируют заключить новое оборонное соглашение для противодействия возникающим угрозам. Он подчеркнул, что американо-японский альянс «должен не только укреплять имеющиеся инструменты, но и разрабатывать новые».

.@SecDef: our framework will include:

- enhancing Alliance capabilities across all domains

- evolving our roles & missions to reflect Japan’s growing ability to contribute to regional peace & stability

- optimizing our Alliance force posture to strengthen deterrence

???????? ???????? pic.twitter.com/6pw5oMK2yz — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) January 6, 2022

Южно-Китайское море

Фрегат «Бавария» ВМС Германии 6 января зашел в порт Хошимина, став первым в истории немецким боевым кораблем, совершившим дружеский визит во Вьетнам.

В ходе четырехдневного мероприятия командующий Тило Кальски встретился с руководством Народного комитета Хошимина и Второго военно-морского региона вьетнамских ВМС.

«Мы рады первому визиту корабля ВМС Германии во Вьетнам. Он показывает, какое большое значение Германия придает партнерству с Вьетнамом, и впредь будет способствовать его укреплению. Мы сотрудничаем во многих областях. Политика безопасности — одно из многих направлений», — заявил немецкий посол Гидо Хильднер на церемонии встречи корабля.

Визит во Вьетнам является частью семимесячного развертывания «Баварии» в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее корабль также посетил Австралию, Гуам, Японию, Южную Корею и Сингапур, а далее отправится в Шри-Ланку и Индию. Все это является практической реализацией региональной стратегии Берлина, закрепленной в руководящих принципах 2020 года. В соответствии с ними Германия будет стремиться к более активному присутствию в Азии, поддерживая «международный порядок, основанный на правилах».

При этом посол Германии особо подчеркнул, что ключевой частью азиатского вояжа фрегата является проход через Южно-Китайское море, на большую часть которого претендует КНР.

6/1???? @FregatteBayern đã cập cảng TPHCM. Chào mừng tàu đến VN có ĐS Hildner,đại diện TPHCM&Hải quân????????.Khinh hạm neo đậu đến 9/1;dự kiến sau khi rời cảng sẽ diễn tập PASSEX với Hải quân VN. ĐS Hildner nhấn mạnh:Chuyến thăm này sẽ tăng cường QH đối tác???????????????? pic.twitter.com/7HKDHev5J8 — German Embassy Hanoi (@GermanyinHanoi) January 6, 2022

Индонезия

Индонезийские силы безопасности 4 января ликвидировали Ахмада Газали, высокопоставленного члена террористической группировки «Моджахеды Восточной Индонезии» (МВИ), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Боевик, также известный как Ахмад Панджанг, был застрелен совместным отрядом военных и полицейских в рамках широкомасштабной антитеррористической кампании «Мадаго Райя» возле деревни Уемпаса в округе Париги-Моутонг провинции Центральный Сулавеси. Еще один террорист МВИ скрылся в джунглях.

По данным полиции, 27-летний Газали вступил в группировку в 2016 году и был задействован в ряде террористических атаках. Он непосредственно участвовал в нескольких казнях мирных жителей, включая обезглавливание четырех христианских фермеров в мае прошлого года.

В августе в округе Париги-Моутонг был убит лидер «Моджахедов Восточной Индонезии» и самый разыскиваемый террорист страны Али Калора. Сейчас количество активных членов МВИ составляет не более четырех хорошо подготовленных боевиков. Власти рассчитывают, что в скором времени удастся полностью уничтожить группировку и завершить самую продолжительную контртеррористическую операцию, продолжающуюся с 2015 года.

КНДР

Академия национальной обороны КНДР 5 января успешно провела испытательный запуск второй гиперзвуковой ракеты собственной разработки.

Согласно официальному сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в ходе испытания «гиперзвуковая боеголовка» отделилась от ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км в боковом направлении, после чего «точно поразила» цель на расстоянии 700 км.

Ракета нового типа также продемонстрировала способность сочетать «многоступенчатый прыжковый полет со скольжением и сильное боковое маневрирование».

LOOK: A view of what state news agency KCNA reports is the test firing of a hypersonic missile at an undisclosed location in North Korea on Wednesday, January 5.



Photo by North Korea's Korean Central News Agency via Reuters



READ: https://t.co/TJ1m4gDYze pic.twitter.com/nqecDv0mJa — Rappler (@rapplerdotcom) January 6, 2022

Однако, по мнению военных Южной Кореи, Пхеньян провел испытания не гиперзвуковой ракеты, а управляемой боеголовки (MARV), установленной на жидкотопливную баллистическую ракету. При этом северокорейцы якобы преувеличили характеристики реактивного снаряда, включая дальность полета, боковое движение и маневренность.

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что ракета была запущена по низкой траектории, а высота ее полета не превышала 50 км.

Свою первую гиперзвуковую ракету Северная Корея протестировала в сентябре прошлого года, присоединившись к гонке крупнейших военных держав по развертыванию передовой системы вооружений.

Мьянма

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен 7 января прибыл с двухдневным визитом в Нейпьидо. Он стал первым иностранным лидером, который посетил Мьянму после февральского переворота прошлого года и встретился с главой военного правительства Мин Аун Хлайном.

Однако противники нынешних властей Мьянмы как внутри страны, так и за рубежом раскритиковали приезд камбоджийского лидера, который, по их мнению, придает легитимность военному режиму.

Учитывая, что Камбоджа в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), основная задача Хун Сена заключается в возобновлении полноценного участия Мьянмы в региональном блоке. Для этого требуется добиться заметного прогресса в реализации консенсуса из пяти пунктов, одобренного на саммите организации в апреле прошлого года. Иначе Мин Аун Хлайну по-прежнему будет отказано в доступе к официальным мероприятиям АСЕАН, что ставит под вопрос саму концепцию асеановского единства.

Cambodian PM meets H.E. Senior General #MinAungHlaing, Chairman of the State Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar, prior to their retreat and summit in Nay Pyi Taw, Myanmar this afternoon pic.twitter.com/znXovxeVM1 — Office of Cambodia PM ???????? (@PeacePalaceKH) January 7, 2022

В состав камбоджийской делегации входил генерал Хун Манет, главнокомандующий Королевскими вооруженными силами и старший сын премьера Хун Сена, которого он назвал своим преемником на высшем посту. Также Нейпьидо посетил вице-премьер и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон, который был назначен новым спецпосланником АСЕАН в Мьянме.

Для начала удалось добиться от Мин Аун Хлайна продления режима прекращения огня со всеми этническими вооруженными организациями до конца 2022 года. Об этом его просил лично премьер-министр Камбоджи.

Таиланд

Один военнослужащий был убит и еще двое получили ранения во время нападения 3 января на оперативную базу рейнджеров в районе Рангэ южной провинции Наратхиват.

Около 10 вооруженных людей подошли к военной базе двумя группами с разных сторон и открыли огонь по контрольно-пропускному пункту, где находились шесть рейнджеров. Перестрелка продолжалась около 30 минут, после чего боевики отступили.

Спустя несколько дней, 7 января, четыре рейнджера были ранены в результате взрыва придорожной бомбы в соседней провинции Паттани. Самодельное взрывное устройство сработало около 9 утра, когда патрульный грузовик двигался по шоссе 418.

Вероятнее всего, за нападениями стоит крупнейшая сепаратистская организация «Национальный революционный фронт» (BRN), которая выступает за отделение южных провинций, населенных преимущественно мусульманами-малайцами. Первые за почти два года очные переговоры между тайским правительством и представителями группировки состоятся 11-12 января в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Тайвань

Американские исследователи предлагают создать угрозу уничтожения на Тайване производства полупроводников, чтобы предотвратить вторжение на остров Китая. Дополнительно США и их союзникам рекомендуется разработать план быстрой эвакуации высококвалифицированных тайваньцев, чтобы ключевые технологии по созданию чипов не попали в руки Пекина.

Соответствующая работа Джареда МакКинни и Питера Харриса под названием «Сломанное гнездо: Сдерживание Китая от вторжения на Тайвань» опубликована Военным колледжем армии США (USAWC).

По словам авторов, в случае уничтожения объектов главного мирового производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) «высокотехнологичная промышленность Китая будет обездвижена именно в тот момент, когда страна будет вовлечена в масштабные военные действия». При этом «экономические издержки сохранятся в течение многих лет после завершения войны», что потенциально создаст долгосрочные проблемы для развития КНР.

Американские исследователи считают, что традиционные стратегии, такие как переброска к Тайваню американских военных кораблей, могут оказаться недостаточными, чтобы удержать Пекин от силовых действий. Концепция «выжженной земли» должна привнести экономический элемент в аргументацию сдерживания, и все это позиционируется как «альтернатива войне великих держав».

«Если США и Тайвань хотят удержать Китай от вторжения, то им следует искать такие средства, которые не зависят от угрозы военных репрессий со стороны Штатов. Опора исключительно на военные угрозы становится все менее убедительной и, следовательно, более опасной», — говорит Питер Харрис.

CHINA DETERRENCE | TARGETING TAIWAN's CHIP INDUSTRY



The controversial approach stems from an acknowledgement that traditional deterrence strategies may not be enough to discourage Beijing from taking action in the Taiwan Strait.https://t.co/IlyR0ZRgfL — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 4, 2022

1 Организация запрещена на территории РФ.