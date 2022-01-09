США готовы обсуждать с Россией масштабы учений НАТО в Восточной Европе

Вашингтон, 9 января. Американские власти готовы вести переговоры с Россией относительно ситуации с военными маневрами в Восточной Европе, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В интервью для телеканала CNN дипломат отметил, что Вашингтон может обсудить с российской стороной масштабы восточноевропейских учений Североатлантического альянса. В то же время Блинкен отверг возможность диалога относительно численности расположенных в регионе сил НАТО.

Заявление главы американского дипведомства прозвучало накануне первого раунда переговоров по вопросам гарантий безопасности между Россией и США. В рамках диалога стороны обсудят соответствующие проекты договоренностей, разработанные Москвой в прошлом году.

Документы, среди прочего, предлагают исключить возможность вступления Украины в НАТО и дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток. При этом в российском МИД не исключают, что переговоры не принесут результата.