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США готовы обсуждать с Россией масштабы учений НАТО в Восточной Европе

Армия
США готовы обсуждать с Россией масштабы учений НАТО в Восточной Европе
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 9 января. Американские власти готовы вести переговоры с Россией относительно ситуации с военными маневрами в Восточной Европе, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В интервью для телеканала CNN дипломат отметил, что Вашингтон может обсудить с российской стороной масштабы восточноевропейских учений Североатлантического альянса. В то же время Блинкен отверг возможность диалога относительно численности расположенных в регионе сил НАТО.

Заявление главы американского дипведомства прозвучало накануне первого раунда переговоров по вопросам гарантий безопасности между Россией и США. В рамках диалога стороны обсудят соответствующие проекты договоренностей, разработанные Москвой в прошлом году.

Документы, среди прочего, предлагают исключить возможность вступления Украины в НАТО и дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток. При этом в российском МИД не исключают, что переговоры не принесут результата.

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