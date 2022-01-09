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Япония намерена расширить участие в потребительской выставке на Хайнане

Экономика
Япония намерена расширить участие в потребительской выставке на Хайнане
pixabay.com

Хайкоу, 9 января. Вступление в силу Всестороннего регионального экономического партнерства позволит расширить участие Японии в выставке потребительских товаров, которая будет проходить на острове Хайнань. Об этом пишет ТАСС.

Городом проведения мероприятия, назначенного на 12-16 апреля, станет административный центр Хайкоу. В 2022 году площадь экспозиций будет увеличена на 25%, до 100 тыс. кв. метров. При этом стендам Японии будут выделены 2,1 тыс. квадратных метров. Страна планирует представить более широкий, чем в прошлом году, перечень продукции.

Более активное участие в выставке намерены принять японские предприятия малого и среднего бизнеса. В 2021 году они привезли на мероприятие 2,9 тыс. товаров 87 торговых марок.

Как отмечает агентство «Синьхуа», соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве может оказать поддержку не только 15 государствам-участникам. Китайское СМИ полагает, что это упростит их сотрудничество, но также ускорит восстановление глобальной экономики.

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