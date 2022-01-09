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В Колумбии впервые провели эвтаназию пациента, не страдающего от неизлечимой болезни

Весь мир
В Колумбии впервые провели эвтаназию пациента, не страдающего от неизлечимой болезни
Twitter.com/LuisCGiraldo  / 

Богота, 9 января. Виктор Эскобар стал первым человеком в Колумбии, получившим официальное разрешение на эвтаназию, несмотря на отсутствие неизлечимой болезни. Об этом сообщает агентство El Pais.

Впервые за несколько лет Эскобар прервал принятие большинства назначенных лекарств от болезни легких и добровольно ушел из жизни, получив инъекцию. 60-летний мужчина страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), диабетом, гипертонией и пережил несколько инсультов.

«Я нахожусь в состоянии глубокого покоя, не чувствую страха перед тем, что произойдет. Мне сообщили, что процедура начнется с наркоза, чтобы у меня было время попрощаться со всеми. После этого будет сделана инъекция эвтаназии, я не буду чувствовать боли, это будет очень спокойная смерть. Я верю, что благодаря богу все именно так и пройдет», — заявил пациент.

Адвокат Эскобара Луис Хиральдо Монтенегро подтвердил, что его клиент умер 7 января 2022 года «по своему желанию». Он отметил, что мужчина выразил желание стать донором органов.

Виктор Эскобар подвергся эвтаназии в больнице горда Кали после затяжного судебного процесса, таким образом став первым пациентом в Колумбии и Латинской Америке, не страдающим от неизлечимой болезни, который получил разрешение уйти добровольно из жизни.

Мужчина стал первым бенефициаром, не страдающим неизлечимой болезнью, исторического решения Конституционного суда, который в июле 2021 года одобрил применение эвтаназии по отношению к лицам, страдающим от сильной физической или психической боли, вызванной тяжелой болезнью на последней стадии. Колумбия декриминализировала эвтаназию в 1997 году для пациентов, которым осталось жить меньше шести месяцев.

Вторым пациентом, получившим право «достойно умереть» вслед за Эскобаром, 8 января стала 51-летняя Марта Сепульведа с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сепульведе изначально отказали в процедуре в октябре 2021 года.

«Марта ушла из жизни в окружении всех людей, которые ее поддерживали, которые молились за нее и проявляли любовь и эмпатию в эти трудные несколько месяцев», — заявил адвокат женщины.

По данным минздрава Колумбии, в период с 2015 по 2021 года в стране было проведено 183 процедуры эвтаназии.

Историческое значение

Эвтаназия Виктора Эскобара и Марты Сепульведы открыла окно для остальных стран Латинской Америки, в которых все еще запрещена эта процедура.

В ряде государств региона, включая Бразилию, Сальвадор, Боливию и Панаму, практика добровольного прекращения жизни полностью запрещена. В Перу, где не существует законов, одобряющих эвтаназию, было сделано исключение в прошлом году в случае с женщиной, страдавшей от неизлечимой болезни.

Конгресс Чили подготавливает проект, который позволит проводить данную процедуру, и для его утверждения необходимо одобрение Сената. В Аргентине и Мексике эвтаназия также запрещена, однако существуют законы, позволяющие пациентам, страдающим от боли, отказаться от лечения, искусственно продлевающего их жизнь. Парламентский пленум Уругвая также планирует обсудить вопрос прекращения жизни лицам с неизлечимыми болезнями в новом году.

Реакция церкви

Согласно официальной позиции католической церкви в Колумбии, эвтаназия является «серьезным преступлением» против достоинства человека.

Религиозные группы страны призвали правительство гарантировать медицинскую помощь пациентам, страдающим от телесных повреждений или тяжелых неизлечимых заболеваний на последней стадии.

«Расширение перечня условий, в которых может применяться эвтаназия, далеко не поощряет права человека и представляет серьезную опасность для наиболее слабых и уязвимых представителей общества», — написано в заявлении Конференции католических епископов Колумбии.

Члены парламентской группы «За жизнь», выступающие против эвтаназии, утверждают, что такая практика продвигает «культуру смерти». Они подчеркивают, что нельзя игнорировать достижения медицины, которые могут помочь пациентам прожить достойную жизнь.

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колумбия эвтаназия латинская америка
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