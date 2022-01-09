Генштабы вооруженных сил стран ОДКБ провели совещание по ситуации в Казахстане

Москва, 9 января. Генеральные штабы вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности провели совещание по беспорядкам в Казахстане, сообщили в пресс-службе объединенного штаба ОДКБ.

Согласно информации ведомства, мероприятие прошло по видеосвязи в воскресенье, 9 января. По его итогам военные утвердили ряд документов, касающихся мер стабилизации в республике и работы миротворческого контингента. Кроме того, было решено развернуть работу центра круглосуточной видеосвязи с министерствами обороны стран ОДКБ.

«Девятого января 2022 года под общим руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание с участием представителей генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что командующий силами Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков обозначил сроки присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, они останутся до полной стабилизации обстановки в стране.