Дмитрий Тарасов показал романтическую фотосессию с женой на годовщину свадьбы

Москва, 9 января. Футболист Дмитрий Тарасов отпраздновал четвертую годовщину свадьбы с моделью Анастасией Костенко. Спортсмен поделился кадрами с роскошной праздничной фотосессии и поздравил супругу.

Тарасов решил публично выразить чувства к возлюбленной в честь льняной свадьбы. Футболист опубликовал в Instagram трогательный пост, где показал фото в свадебном образе, и рассказал о том, как изменилось его отношение к супруге за четыре года.

«Мы стали еще ближе (и это только начало), я так же сильно тебя люблю и кайфую от этого, я ничего бы не хотел поменять. Идем дальше, родная! P. S. Только не отписывайся от меня и смени уже наконец-то ник в Instagram», — написал футболист.

Поклонники с восторгом отреагировали на романтические кадры. Растроганные фанаты поспешили поздравить пару с годовщиной.

«Семейного счастья и любви вам, берегите друг друга»; «Будьте счастливы, растите таких замечательных деток в любви!»; «Вы очень красивая пара и счастливая семья», — написали фолловеры.

Несмотря на праздник, Тарасов признался, что периодически ссорится с женой. Так, спортсмен показал фанатам спальное место после недавнего конфликта с моделью. Поклонники теперь гадают, пошутил футболист или же нет.