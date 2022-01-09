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Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году

  /   Обновлено: 09 января 2022 18:23
Экономика
Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году
pixabay.com  /  Helger11

Анкара, 9 января. Экспорт томатов по итогам 2021 года принес Турции рекордную прибыль, передает пресс-служба информационно-аналитической платформы EastFruit. 

Выручка увеличилась на 16% по сравнению с 2020 годом и составила 363,3 млн долларов. География поставок турецких томатов очень обширна и включает 54 государства. В прошлом году список пополнился еще тремя странами.

Наибольший объем товара был отправлен на территорию России — в денежном выражении на 68,01 млн долларов. Второе место в перечне стран-импортеров досталось Румынии, которая закупила томатов на 58,34 млн долларов. Поставки помидоров из Турции нарастила и Болгария — на 42%, до 40,96 млн долларов.

Тем временем инфляция в Турции продолжает расти. Показатель в декабре увеличился на 13,58% и достиг 36,08%. Вместе с тем увеличиваются цены на продовольственные и непродовольственные товары. Такая ситуация сложилась из-за смягчения денежно-кредитной политики со стороны центробанка по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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