Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году

Анкара, 9 января. Экспорт томатов по итогам 2021 года принес Турции рекордную прибыль, передает пресс-служба информационно-аналитической платформы EastFruit.

Выручка увеличилась на 16% по сравнению с 2020 годом и составила 363,3 млн долларов. География поставок турецких томатов очень обширна и включает 54 государства. В прошлом году список пополнился еще тремя странами.

Наибольший объем товара был отправлен на территорию России — в денежном выражении на 68,01 млн долларов. Второе место в перечне стран-импортеров досталось Румынии, которая закупила томатов на 58,34 млн долларов. Поставки помидоров из Турции нарастила и Болгария — на 42%, до 40,96 млн долларов.

Тем временем инфляция в Турции продолжает расти. Показатель в декабре увеличился на 13,58% и достиг 36,08%. Вместе с тем увеличиваются цены на продовольственные и непродовольственные товары. Такая ситуация сложилась из-за смягчения денежно-кредитной политики со стороны центробанка по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.