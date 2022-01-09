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Фантомные страхи: депутат Морозов об опасениях Блинкена относительно «возрождения СССР»
Политика
Фантомные страхи: депутат Морозов об опасениях Блинкена относительно «возрождения СССР»
Федеральное агентство новостей  / 

На постсоветском пространстве Россия занимается лишь решением вопросов собственной безопасности и отстаивает свои экономические интересы. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы хочет возродить Советский Союз. По его словам, президент РФ Владимир Путин занимается «восстановлением сфер влияния над странами, которые раньше входили в СССР».

«Это такие фантомные страхи, связанные с тем, что когда-то Москва на равных конкурировала с Вашингтоном, — заметил Морозов. — Так что возвращение этого положения вещей на международной арене — настоящий кошмарный сон американцев».

Депутат напомнил, что прошлого не возвратить, и что история «никогда не повторяется точь-в-точь».

«Это такие фантомные страхи»: депутат Морозов об опасениях Блинкена относительно «возрождения СССР»
Федеральное агентство новостей

«Однако опасения Блинкена имеют под собой определенную основу, связанную с тем, что Россия сегодня в силу разных причин начинает более активно действовать на постсоветском пространстве, - подчеркнул парламентарий. — События, происходящие сейчас в Казахстане — это, безусловно, большая трагедия для его народа. Но реакция, которая последовала на них со стороны России, продемонстрировала, что мы своих в беде не бросаем, и что на территории бывших республик СССР есть инструменты, которые позволяют купировать подобного рода эксцессы».

По словам собеседника ФАН, теперь американцы видят, что на постсоветском пространстве возрождаются механизмы политической, военной и экономической взаимопомощи.  

«Это вселяет в них страх, ведь они видят в этом угрозу себе, — заметил Морозов. — Почему? Неясно. На самом деле, мы просто занимаемся решением вопросов нашей собственной безопасности и отстаивания наших экономических интересов, не более того».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин рассказал о том, каким был Казахстан до протестов.

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Все новости / Политика / Фантомные страхи: депутат Морозов об опасениях Блинкена относительно «возрождения СССР»
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