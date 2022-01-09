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Третий самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян

Общество
Третий самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян
pixabay.com

Москва, 9 января. Третий военный самолет, который направили для вывоза российских граждан из Республики Казахстан, прилетел из Алма-Аты в Москву.

Так, в Москву вернулись еще 100 россиян, пожелавших покинуть территорию республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Первые три самолета для эвакуации россиян из Казахстана вылетели ранее днем. На борт каждого из воздушных судов допустили по сотне человек.

Сообщается, что недавно из Алма-Аты в российскую столицу вернулся второй самолет. Российских граждан эвакуировали из республики, где они гостили у родственников или были в туристической поездке.

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Казахстан россия самолет алма-ата
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