РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году

Москва, 9 января. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) рассчитывают провести более десяти запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 2022 году, заявили в Минобороны РФ.

По имеющейся информации, основная часть запланированных запусков МБР будет проводиться в рамках испытаний. В качестве полигонов будут задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома Плесецк в Архангельской области.

Отмечается, что за последние пять лет российские РВСН провели 25 пусков межконтинентальных баллистических ракет. В военном ведомстве подчеркнули, что в первую очередь речь идет о запусках по подтверждению характеристик находящихся на дежурстве боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские войска начнут оснащать МБР «Сармат» в текущем году. Поэтапная замена ракетных комплексов «Воевода» пройдет в одном из полков РВСН к концу 2022 года.