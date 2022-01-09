Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну

Москва, 9 января. Инвестиционный климат по итогам 2021 года оказался наиболее привлекательным для зарубежного капитала за всю историю страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пост президента Сербии Александра Вучича.

Политик сообщил о достижении страны через свой Instagram-аккаунт. Он поздравил своих сограждан и сказал, что вложения в экономику государства будут означать более высокое качество для них и их детей в будущем.

«Сербия закончила 2021 год с более высоким уровнем прямых иностранных инвестиций, чем рекордный 2019 год, прямые инвестиции были в размере 3,9 миллиарда евро», — заявил глава государства.

Вучич ранее обращался к президенту России Владимиру Путину. Он просил о дополнительных поставках газа и намеревался обсудить с российским лидером итоги года.