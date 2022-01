ExxonMobil готовится запустить добычу нефти в Гайане

Джорджтаун, 9 января. Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила об обнаружении двух крупных шельфовых месторождений нефти у побережья Гайаны. Об этом сообщает издание Bnamericas.

Согласно опубликованному сообщению, одно из месторождений, залегающее на глубине 1838 метров, представляет собой нефтеносный слой песчаника мощностью в 50 метров. Второй нефтеносный пласт был обнаружено на глубине 1461 метр.

ExxonMobil announced that it has made two oil discoveries at Fangtooth-1 and Lau Lau-1 in the Stabroek block offshore Guyana.#NESFircroft #OilandGas #OilandGasIndustry #OandG https://t.co/XptvsQ8Vdk pic.twitter.com/OeEkYFI2Uy