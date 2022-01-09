ExxonMobil готовится запустить добычу нефти в Гайане

Джорджтаун, 9 января. Американская нефтяная компания ExxonMobil объявила об обнаружении двух крупных шельфовых месторождений нефти у побережья Гайаны. Об этом сообщает издание Bnamericas.

Согласно опубликованному сообщению, одно из месторождений, залегающее на глубине 1838 метров, представляет собой нефтеносный слой песчаника мощностью в 50 метров. Второй нефтеносный пласт был обнаружено на глубине 1461 метр.

«Первоначальные результаты исследования скважин являются положительным сигналом для Гайаны и продолжают демонстрировать потенциал растущего нефтегазового сектора страны», — говорит Майк Казинс, вице-президент ExxonMobil по разведке.

По предварительным оценкам, запасы нефтеносного района Стабрук, к которому относятся пробуренные скважины, составляют более 500 миллионов тонн нефти. В настоящее время на месторождении проводятся работы по подготовке к добыче, которая должна начаться уже в первом квартале 2022 года. Представители ExxonMobil рассчитывают на добычу до 220 тысяч баррелей в день.

Необходимо отметить, что между Гайаной и Венесуэлой идет территориальный спор о принадлежности региона Гайана-Эсекиба. В случае признания этого региона часть Венесуэлы, страна получит доступ к шельфу, где располагается месторождение Payara, частью которого является район Стабрук.