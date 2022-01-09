Стали известны подробности празднования дня рождения Кейт Миддлтон

Сегодня, 9 января, герцогиня Кейт Миддлтон отпраздновала свое 40-летие. Вся Великобритания в этот день пестрит напоминаниями о том, как Кейт из маленькой застенчивой Ждуньи Кэти (Waity Katy) она стала настоящим героем нации, пишет журнал Elle.
В декабре 2021 супруга принца Уильяма удостоилась особой почести и стала главой рождественской службы в главном аббатстве страны.
Королевская карьера, всенародная любовь. Все это, казалось бы, подразумевает пышное торжество в честь юбилея, но не тут-то было. Демократичная герцогиня и тут решила оставаться верной самой себе и соберет семью и друзей в личном особняке Кембриджских — Анмер-Холле, а не в Виндзорском замке.
На праздник приедут родители Кейт, ее сестра Пиппа с супругом и брат с женой. Также действо посетит и подруга Кейт — Зара Тиндалл, которая является дочерью принцессы Анны с избранником.
Должны появиться на празднике и сестры-принцессы Евгения и Беатрис. Девушки недавно вернулись с отдыха в Швейцарии. Чарльз, Камилла, принц Гарри и Меган Маркл уже поздравили именинницу по видеосвязи.
Ее Величество, конечно же, тоже не осталась в стороне. В качестве особой почести официальный дворец во главе с Елизаветой II поздравил Кейт с днем рождения, разместив старые фотографии герцогини и ее Величества.
Стоит ли говорить, какой рубеж преодолела Кейт к своим 40 годам. Новые фотографии, размешенные в соцсетях будущей королевы и короля хорошо это демонстрируют.
Многие сравнили эти снимки с фото принцессы Дианы и юной королевой Елизаветой. Все три фото объединяют сдержанность, королевская стать и нежность. Очевидно, что фотограф Паоло Роверси вдохновился снимками предшественниц Кейт.
Ранее сообщалось, что традиции, когда на день рождения монаршей персоны звучат колокола в аббатстве, Кейт Миддлтон лишилась.