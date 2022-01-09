Стали известны подробности празднования дня рождения Кейт Миддлтон

Сегодня, 9 января, герцогиня Кейт Миддлтон отпраздновала свое 40-летие. Вся Великобритания в этот день пестрит напоминаниями о том, как Кейт из маленькой застенчивой Ждуньи Кэти (Waity Katy) она стала настоящим героем нации, пишет журнал Elle.

В декабре 2021 супруга принца Уильяма удостоилась особой почести и стала главой рождественской службы в главном аббатстве страны.

Королевская карьера, всенародная любовь. Все это, казалось бы, подразумевает пышное торжество в честь юбилея, но не тут-то было. Демократичная герцогиня и тут решила оставаться верной самой себе и соберет семью и друзей в личном особняке Кембриджских — Анмер-Холле, а не в Виндзорском замке.