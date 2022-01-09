«Что есть на столе, то и хорошо»: актриса Васильева рассказала, как провести каникулы и не потерять форму

Популярная актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Васильева в рождественские каникулы не скучала и не отдыхала, поскольку провела их активно, занимаясь делами. Об этом она рассказала в беседе с ФАН.

«Все рождественские праздники у меня прошли в работе. Я была в Москве и каждый день играла спектакли. И слава богу. А в сам Новый год была с детьми и их семьей. Особых традиций семейных каких-то у нас нет. Пишем записки с желаниями, как все, и выпиваем их с шампанским или кто с чем любит», — поделилась актриса.

При этом Татьяна Васильева подчеркнула, что для нее, как и для всех членов ее семьи, всегда в приоритете не калорийный новогодний стол, а хорошая физическая форма.

«Насчет блюд все, что есть на столе, то и хорошо. Потому что мы питаемся очень скудно. Мы сидим на спортивном питании — почти вся семья, поэтому для нас любой салат — это уже необыкновенное блюдо. Вообще ничего лишнего себе не позволяли и тренировки не прекращали. Так что все хорошо: мы в форме», — отметила Васильева.

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