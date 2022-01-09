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Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза

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Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 января. Президент России Владимир Путин «стремится» к воссозданию порядка вещей, привычного для Советского Союза. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В начале декабря аналогичной мыслью о планах России поделилась заместитель чиновника по политическим делам Виктория Нуланд. Путин еще в июне 2021 года подчеркивал, что «восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно по целому ряду причин и даже нецелесообразно». Однако Блинкен заявил об обратном в интервью каналу CNN.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — заявил госсекретарь США.

Ранее британские пользователи Сети оценили встречу Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Интернет-комментаторы назвали американского чиновника «выпоротым щенком».

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