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Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве

  /   Обновлено: 09 января 2022 18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 января. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что договоренности о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе могут быть восстановлены в рамках предстоящих переговоров с Россией в Женеве.

По словам госсекретаря, существовавшие ранее договоренности по ракетам «разрешали озабоченность с обеих сторон». Он отметил, что на переговорах с РФ будет возможность обсудить вопрос возобновления ДРСМД.

«У нас было соглашение. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить», — сказал глава Госдепа.

Ранее Блинкен говорил, что считает возможным определенный прогресс на переговорах с РФ по гарантиям безопасности. Он заявил, что предстоящая встреча позволит обсудить озабоченности Москвы относительно Североатлантического альянса.

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