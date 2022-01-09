В больнице Палермо из-за нехватки мест пришлось установить временную палатку

Больница Партинико в Палермо испытывает сильные трудности, связанные с небывалым количеством COVID-пациентов. Палаты переполнены, свободных коек не осталось.

Руководство клиники было вынуждено пойти на крайние меры и установить около главного корпуса временную палатку. В ней планируют разместить пациентов с диагнозом COVID. По словам директора больницы, все отделения интенсивной терапии вышли на полную мощность, врачи работают на износ, а пациенты только продолжают поступать.

«Это абсолютно не нормальная ситуация, потому что походная палатка должна использоваться для чего-то временного. Мы должны со всей серьезностью подойти к сложившейся ситуации. Нужен четкий план. Но какой? Я знаю, что сейчас скажу непопулярное мнение и скорее всего даже получу угрозы и оскорбления в свой адрес, но нужна изоляция. Только она поможет исправить ситуацию», — считает директор больницы Винченцо Провенцано.

Доктор рассказал, что коллективный иммунитет в стране очень низкий. При этом в группе риска находятся не только не привитые, но и те, кто сделал укол четыре-пять месяцев назад. Винченцо считает, что населению бесполезно угрожать штрафами в 100 евро, а наоборот, необходимо поощрять тех, кто поставил вакцину.