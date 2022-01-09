Политолог Абзалов раскрыл, как митинги в Казахстане поставили США перед сложным выбором

Вашингтон, 9 января. Крайне сдержанная реакция Соединенных Штатов на массовые акции протеста в Казахстане вызвала удивление у многих политиков и экспертов. Обычно Вашингтон оперативно и резко выступает в отношении столь резонансных событий в других странах, особенно, расположенных на постсоветском пространстве.

Известный политолог Дмитрий Абзалов выдвинул свою версию того, почему в этот раз США воздержались от серьезных обвинений и санкционных угроз даже после отправки в Казахстан войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эксперт считает, что важным фактором стал период, в который акции протеста переросли в открытые беспорядки в Нур-Султане и других казахских городах.

Абзалов напомнил, что как раз год назад, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа захватили американский парламент. Поэтому президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен встали перед серьезной дилеммой, касающейся того, какую именно позицию сформировать по Казахстану.

«Я вообще не хотел бы быть на месте Блинкена 5-6 января. Потому что 6 января — это годовщина штурма Капитолия, когда сторонники Трампа взяли и захватили парламент США. Все-таки, необходимо пресекать штурм государственных учреждений, особенно перед годовщиной штурма Капитолия», — рассказал Абзалов в интервью YouTube-каналу Bitkogan.

В то же время, отмечает политолог, категорически осудить митинги в Казахстане США тоже не могли. И дело не только в традиционной поддержке «ценностей свободы и демократии», особенно в странах постсоветского пространства. По словам эксперта, в сложившейся в Нур-Султане ситуации Вашингтон увидел для себя возможность ударить по одному из своих главных врагов — Китаю.

«В Казахстане начали выдвигать антикитайские требования, что для США — вообще отличная история. Отрубить Китай от основных точек сбыта и основных энергоносителей — это, на самом деле, удар для КНР в самое уязвимое место. Поэтому митинги США нельзя было не поддержать», — уверен аналитик.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Кроме того, Абзалов подчеркивает, что проигнорировать ввод войск ОДКБ Соединенные Штаты тоже не могли, иначе они дали бы настоящий карт-бланш странам Договора на подобные действия в будущем.

«Опять же, если сейчас США не поддержат митингующих, то ОДКБ начнет заходить во все страны с нестабильной ситуацией. Поэтому реагировать Вашингтону надо было, но сделать это было очень сложно», — отмечает эксперт.

Политолог считает, что именно из-за этих противоречий реакция США на события в Казахстане была достаточно спокойной, без резких заявлений и обвинений.

«Надо было сделать так, чтобы, с одной стороны, не разрешить всем штурмовать здания, а с другой — не бросить в перспективе стратегических партнеров. Собственно, Вашингтон в итоге прореагировал достаточно умеренно. И все дружно поняли, что никто никаких санкций вводить не будет», — подчеркнул политолог Дмитрий Абзалов.

Политолог-международник Андрей Бузаров ранее четко объяснил, почему события в Казахстане были спланированы извне. Эксперт уверен, что рост стоимости топлива стал лишь поводом для разжигания масштабного конфликта.