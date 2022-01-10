Что стоит за слухами о разработке новых санкций против России в администрации Байдена

Пока в российской информационной повестке, безусловно, главенствует Казахстан, в американских СМИ активно продолжается тема Украины, а точнее, «возможного российского вторжения» и ответных санкционных мер, если таковое произойдет.

Так, The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена говорят, что Соединенные Штаты отключат крупнейшие финансовые учреждения России от глобальных систем, введут эмбарго на технологии в оборонной и иных высокотехнологичных сферах, а также начнут «вооружать украинских повстанцев» для «партизанской войны с Россией», если дело дойдет до полноценных военных действий.

При этом издание ссылается на недавнее заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который, выступая перед сотрудниками Госдепартамента 7 января, заявил:

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент и попытается использовать это, чтобы обосновать военную интервенцию на Украину. В надежде, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно».

В этой риторике стоит зафиксировать сразу несколько показательных моментов. Во-первых, то, что слова о возможных санкциях исходят от демократов. Блинкен, сторонник вполне понятно какой партии. А NYT — это, в целом, тоже рупор именно демократов.

Хотя в целом и республиканцы, несмотря на периодические воззвания к смене политики в отношении России, не оставляют попыток проводить жесткую санкционную политику в отношении нашей страны. Хотя бы по линии «Северного потока — 2».

Однако в последние дни именно со стороны демократических политиков и конгрессменов звучат все более резкие слова. Недавно, стоит отметить, о «широких секторальных санкциях» говорил Адам Шифф, глава комитета конгресса по делам разведки.

Второй важный момент — это пункт, касающийся «высоких технологий» в разговоре о новых возможных санкциях.

Федеральное агентство новостей /

В частности, все тот же NYT пишет, что в США, если и будут накладывать санкции, то они коснутся «построенных в России истребителей, зенитных ракетных и противоспутниковых систем». Также авторы публикации предполагают, что эмбарго на поставку комплектующих затронет такие сферы российской промышленности, как космические системы, нейросети и квантовые вычисления

И здесь, например, российский историк и публицист Егор Холмогоров саркастически задается вполне логичным вопросом:

«Постойте! А как же страна-бензоколонка, которая ничего не производит и отстала на полстолетия?»

Иными словами, речь все же идет о том, что в Соединенных Штатах окончательно признали, что Россия как минимум по ряду отраслей, если и не совершила прорыв, то весьма и весьма близка к нему. Что характерно, не только в сугубо военной сфере, но и в сфере большой науки. Поскольку те же квантовые вычисления и искусственный интеллект можно использовать далеко не только в военной сфере.

Ну, а если вспоминать сугубо про оборонные технологии, а именно, про гиперзвуковые ракеты, то в США уже давно пишут и говорят, что Россия и Китай в этой гонке явно обгоняют США. При этом подобные слова звучат не только от экспертов и аналитиков, но и от чиновников из Пентагона. Например, от генерала космических сил Соединенных Штатов, Дэвида Томпсона.

И третий весьма щекотливый момент — это упоминание неких «военных провокаций». Дело в том, что как раз представителей американских частных военных компаний, которые сейчас базируются рядом с Донецком и Луганском, Минобороны РФ уличило в возможной подготовке ряда очень нехороших действий, в том числе с применением «неизвестных химических реагентов». Иными словами, Блинкен попросту пытается «перекинуть ответственность» с США на Москву. Но проблема в том, что после «пробирок Колина Пауэлла», а также аналогичных, так и не доказанных заявлений Вашингтона о, например, использовании Правительством Сирии химического оружия подобным заявлениям со стороны Госдепартамента особо никто не верит.

Впрочем, все это нагнетание вполне понятно в контексте актуальных политических процессов. До переговоров представителей России и стран НАТО по вопросу предложенного Россией «Договора о гарантиях безопасности», которые должны пройти 12 января, остается все меньше времени. И тому же Вашингтону необходимо как-то «подготовить почву» и создать определенный информационный фон для этого процесса.

Стоит напомнить, что сам договор, переданный российским министерством иностранных дел в Госдепартамент США, говорит о том, что страны НАТО должны вернуться к положениям 1997 года, убрать ряд вооружений и военных баз от западных границ России и не включать в Альянс страны, которые некогда были республиками СССР. В частности, речь идет про Украину, Молдавию и Грузию.

Россия, стоит напомнить, в лице замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, оставила за собой в случае игнорирования положений этого договора со стороны Альянса и США «право на военно-технический ответ».

kremlin.ru / Администрация президента России

Что, в целом, очень неприятно для Белого дома не только геополитически, но и психологически. Многими в Вашингтоне договор и последующие комментарии российского внешнеполитического ведомства были восприняты как «русский ультиматум».

Судя по всему, именно поэтому представитель Белого Дома, Джен Псаки, комментируя дальнейший диалог по пунктам договора о гарантиях безопасности, завиляла:

«Президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них (пунктов договора. — Прим. автора), но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах».

Это заявление, кажется, тоже должно показать, что США «еще в силе» и не собираются вести диалог с позиции «обороняющегося» или даже «равного».

Тем не менее стоит понимать, что несмотря на угрозы санкций, как по линии «СП-2», так и по линии Украины, переговоры 12 января имеют все шансы на более или менее конструктивный исход. Поскольку из Белого дома раздаются заявления, что США не намерены размещать наступательные вооружения на Украине. Комментируя данную ситуацию, один из представителей администрации Белого дома, хоть и пожелавший остаться анонимным, заявил:

«Как сказал президент Байден президенту Путину, у США нет намерений так поступать (размещать ракеты. — Прим. автора). Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придем к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства».

А это уже дает некоторые, хоть и робкие, надежды на конструктивный диалог в ходе переговоров 12 января и на возможность принятия ряда компромиссных решений, которые предотвратили бы дальнейшую военную эскалацию. Которая, есть такое мнение, в последние месяцы и так зашла слишком далеко.