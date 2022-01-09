«Аэрофлот» возобновляет авиарейсы между Москвой и Нур-Султаном с 9 января

Москва, 9 января. Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты между Москвой и Нур-Султаном с воскресенья, 9 января.

Также компания приняла решение возобновить продажи билетов на рейсы в Республику Казахстан с 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 по московскому времени 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении.

Компания находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией и российским внешнеполитическим ведомством по вопросам возобновления рейсов. Самолеты «Аэрофлота» не летают в Казахстан с 5 января из-за массовых беспорядков, начавшихся в стране.

При этом ранее сообщалось, что рейсы «Аэрофлота» из России в Казахстан и обратно, назначенные на даты до 10 января, отменены. Представители авиаперевозчика пообещали своевременно информировать пассажиров обо всех изменениях.