Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:25
18:23
Экономика
Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году
18:23
Общество
Третий самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Аэрофлот» возобновляет авиарейсы между Москвой и Нур-Султаном с 9 января

  /   Обновлено: 09 января 2022 17:58
Общество
«Аэрофлот» возобновляет авиарейсы между Москвой и Нур-Султаном с 9 января
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 января. Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты между Москвой и Нур-Султаном с воскресенья, 9 января.

Также компания приняла решение возобновить продажи билетов на рейсы в Республику Казахстан с 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 по московскому времени 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении.

Компания находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией и российским внешнеполитическим ведомством по вопросам возобновления рейсов. Самолеты «Аэрофлота» не летают в Казахстан с 5 января из-за массовых беспорядков, начавшихся в стране.

При этом ранее сообщалось, что рейсы «Аэрофлота» из России в Казахстан и обратно, назначенные на даты до 10 января, отменены. Представители авиаперевозчика пообещали своевременно информировать пассажиров обо всех изменениях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Аэрофлот» возобновляет авиарейсы между Москвой и Нур-Султаном с 9 января
москва аэрофлот рейсы нур-султан
Комментировать