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Внучка Кобзона Идель показала фото со своей свадьбы

Шоу-бизнес
Внучка Кобзона Идель показала фото со своей свадьбы
instagram.com  /  @electrel

Мадрид, 9 января. Старшая внучка эстрадного певца Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж. О своей свадьбе родственница знаменитого музыканта рассказала в соцсети Instagram.

На торжественном событии 22-летняя невеста была в белоснежном платье. Девушка также поделилась видео первого танца со своим супругом. Раппопорт показала и украшенный цветами шатер.

«Отличное начало 2022 года», — подписала серию фотографий внучка Кобзона.

Свадьба состоялась в Испании в одном из ресторанов Марбельи. СМИ писали, что Кобзон владел элитной недвижимостью в пригороде этого района.

Ранее вдова эстрадного певца Нелли Кобзон призналась, что музыкант Александр Градский мог быть влюблен в нее. По ее словам, однажды музыкант посвятил ей все свое выступление на сцене, а в конце преподнес букет цветов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внучка Кобзона Идель показала фото со своей свадьбы
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