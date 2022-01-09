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Концерн Roewe готовится к презентации нового кросс-купе

Общество
Концерн Roewe готовится к презентации нового кросс-купе
wikipedia.org

Москва, 9 января. Автопроизводитель Roewe вскоре представит на мировом рынке новый кросс-крупе, который в настоящий момент проходит тестовые испытания и готовится к презентации.

Официальное название автомобиля концерн пока не раскрывает. На дорожных тестах модель представлена под плотным слоем камуфляжа, однако некоторые детали рассмотреть все-таки можно. Например, машины оснастили большой радиаторной решеткой, массивным передним бампером и высоким дорожным просветом.

Технические характеристики кросс-купе также пока сохраняются в тайне. Производитель огласит все данные после торжественной презентации. Предположительно, массовое производство автомобилей стартует к концу текущего года. Стоимость новинки также не уточняется.

Компания Renault ранее анонсировала бюджетный паркетник Dacia Bigster, который на 30% дешевле, чем Volkswagen Tiguan. Из подробностей — данная модель, как и будущие новинки Lada, получит современную модульную платформу CMF-B.

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презентация Roewe кросс-купе
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