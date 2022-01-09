Анастасия Волочкова перестала считать мать родным человеком

Москва, 9 января. Балерина Анастасия Волочкова поделилась переживаниями из-за напряженных отношений с матерью Тамарой. Артистка объяснила, почему порвала общение с близким человеком.

Волочкова не раз вспоминала о конфликтах с матерью в беседах с журналистами. Балерина не скрывает, что в ее семье немало сложностей, в том числе из-за неудачного романа с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Волочкова призналась, что в какой-то момент решила расставить все точки над i и прекратила общаться с матерью.

«Моя мама разводила меня со всеми мужчинами, включая главную любовь моей жизни — Сулеймана Керимова. Я уже давно простила за все свою маму, просто попросила больше не дергать меня и объяснила человеку, что мы чужие люди. К сожалению, я не могу лукавить, лицемерить», — призналась балерина в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Волочковой, одной из причин сложных отношений с матерью могла стать зависть. Так, балерина уверена, что женщина сама мечтала построить карьеру в балете, но потерпела неудачу. Волочкова также подчеркнула: мать пыталась нажиться на успехах дочери.

Танцовщица ранее пожаловалась на плохие отношения между ее дочерью Ариадной и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой. Артистка заявила, что звезда утреннего шоу считает падчерицу чужой.