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ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака

Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
Федеральное агентство новостей  / 

Хасака, 9 января. Вооруженные силы США совместно с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) организовали нефтеперерабатывающий завод на месторождении Ар-Румейлан в провинции Хасака, параллельно переправив в Ирак десятки цистерн с украденной нефтью.

По данным источника агентства SANA на месторождении, мощность предприятия, расположенного на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР), составляет 3 000 баррелей в сутки.

Информант сообщил, что после запуска этой площадки объемы добычи сирийской нефти США и связанными с ними СДС значительно увеличатся в ближайшее время.

Согласно информации источников, вечером 8 января американцы в сопровождении четырех военных автомобилей вывезли колонну из 79 транспортных средства, включая контейнеры с украденной нефтью, а также рефрижераторы, автоцистерны и несколько грузовиков. Конвой направился в Ирак через незаконные пограничные переходы.

Три дня назад ВС США также переправили в Ирак аналогичную колонну из 60 транспортных средств, включая автоцистерны, груженные нефтью.

Напомним, что в сирийских провинциях Дейр эз-Зор и Хасака американцами совместно с курдскими боевиками производится нелегальная добыча нефти, которая вывозится из страны через иракскую границу для последующей перепродажи. Нерегистрируемые доходы от данной деятельности оседают в карманах командования ВС США и полевых командиров СДС.

Примечательно, что Соединенные Штаты продолжают сохранять свой военный контингент на северо-востоке САР без какого-либо разрешения Дамаска или соответствующего мандата со стороны ООН. Свое пребывание на территории арабской республики Вашингтон объясняет якобы борьбой с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ), хотя нередко жертвами деятельности американцев становятся именно гражданские лица.

Выступая перед журналистами в октябре 2019 года, тогдашний президент США Дональд Трамп цинично, но честно признал, что Вашингтон держит войска в Сирии для того, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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