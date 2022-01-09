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Саудовская Аравия попросила в долг ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Армия
Саудовская Аравия попросила в долг ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot
wikipedia.org  /  Qrmoo3 / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 9 января. Саудовская Аравия из-за участившихся атак йеменских хуситов была вынуждена обратиться за помощью к ряду стран Персидского залив, чтобы восполнить запасы ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

В публикации газеты Financial Times говорится, что вопрос получения ракет для зенитных комплексов должен быть решен в срочном порядке. По имеющейся информации, в настоящее время Эр-Рияд ведет переговоры с рядом стран по этой теме.

«Этот вариант может оказаться быстрее, чем прямые продажи от США», — говорится в статье.

Отмечается, что ракеты для ЗРК Patriot могут закончиться у Саудовской Аравии через несколько месяцев. При этом подчеркивается, что страна попросила ракеты в долг у «друзей», но у них запас боеприпасов тоже не очень значительный.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Йемена накануне отбили у хуситов значительную территорию в провинциях Эль-Байда и Шабва. Военная операция проводилась при поддержке боевой авиации арабской коалиции.

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зрк ракеты patriot
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