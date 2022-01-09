Зинедин Зидан согласился возглавить «ПСЖ» летом 2022 года

Париж, 9 января. Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит французский «Пари Сен-Жермен».

Зидан летом сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ». Соответствующую информацию представили журналисты Sport.es. Источник утверждает, что руководство «ПСЖ» недовольно работой нынешнего тренера, в связи с чем решило пригласить Зидана.

Последним местом работы французского специалиста был мадридский «Реал». Под его руководством «королевский» клуб завоевал 11 трофеев. В 2017 году Зидан в ходе церемонии награждения The Best FIFA Football Awards был признан лучшим тренером года в мире.

Ранее стало известно, что французский футболист столичного «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в «Марсель». В сферу интересов клуба также входит Сеад Колашинац, выступающий за лондонский «Арсенал».