Житель Тульской области продает кота за 9,5 миллиона рублей

Тула, 9 января. Необычное объявление о продаже кота появилось на платформе Avito. Владелец утверждает, что животное на руках держал Владимир Владимирович.

Автор объявления уверен, что питомец хорошо подойдет коллекционерам. Кроме того, он указал, что кота, который продается за 9,5 миллиона рублей, можно обменять на автомобиль Mercedes-Benz E 200, мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или дом.

«Продаю кота, которого держал сам Владимир Владимирович, очень ценная коллекция. Коллекционеры, уверен, оценят. Цена уже возросла», — сообщает автор объявления.

Prt Scr avito.ru /

Также в тексте описания говорится, что животное пока забронировано. Продавец утверждает, что им заинтересовался покупатель из Великобритании.

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