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Житель Тульской области продает кота за 9,5 миллиона рублей

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Общество
Житель Тульской области продает кота за 9,5 миллиона рублей
Приют «Брошенный ангел»

Тула, 9 января. Необычное объявление о продаже кота появилось на платформе Avito. Владелец утверждает, что животное на руках держал Владимир Владимирович.

Автор объявления уверен, что питомец хорошо подойдет коллекционерам. Кроме того, он указал, что кота, который продается за 9,5 миллиона рублей, можно обменять на автомобиль Mercedes-Benz E 200, мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или дом.

«Продаю кота, которого держал сам Владимир Владимирович, очень ценная коллекция. Коллекционеры, уверен, оценят. Цена уже возросла», — сообщает автор объявления.

Житель Тульской области продает кота за 9,5 миллиона рублей
Prt Scr avito.ru /

Также в тексте описания говорится, что животное пока забронировано. Продавец утверждает, что им заинтересовался покупатель из Великобритании.

Двухлетний мейн-кун из России поразил пользователей Instagram своими гигантскими размерами. Хозяйка отметила, что вес животного достиг 12 килограммов.

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Все новости / Общество / Житель Тульской области продает кота за 9,5 миллиона рублей
путин кот тула объявление
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