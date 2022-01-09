В России стартовала цифровая трансформация энергетической отрасли

Москва, 9 января. Будущее российской энергетики неразрывно связано с цифровыми технологиями и децентрализацией производства энергии. Уже в 2022 году начнут появляться новые разработки, которые помогут трансформировать отрасль.

Специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», работающего в Московском энергетическом институте (МЭИ), считают, что возможность отдавать электроэнергию в сеть и обмениваться ею без потерь — важный элемент для развития сферы возобновляемых источников энергии. Новый энергетический уклад эксперты назвали «Интернет энергии».

Уже с начала 2022 года в России установят только интеллектуальные приборы учета электроэнергии для потребителей, передает «Российская газета». Появятся системы мониторинга, позволяющие контролировать нагрузку в сетях и между ними.

Европе, тем временем, понадобится до 500 млн евро инвестиций, чтобы развить «зеленую» атомную энергетику в рамках перехода к возобновляемым источникам. Основным источникам вложений станет углеродный налог, введенный в регионе в отношении компаний — поставщиков товаров и услуг.