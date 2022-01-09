Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:24
18:23
Экономика
Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году
18:23
Общество
Третий самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В России стартовала цифровая трансформация энергетической отрасли

Экономика
В России стартовала цифровая трансформация энергетической отрасли
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Будущее российской энергетики неразрывно связано с цифровыми технологиями и децентрализацией производства энергии. Уже в 2022 году начнут появляться новые разработки, которые помогут трансформировать отрасль.

Специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», работающего в Московском энергетическом институте (МЭИ), считают, что возможность отдавать электроэнергию в сеть и обмениваться ею без потерь — важный элемент для развития сферы возобновляемых источников энергии. Новый энергетический уклад эксперты назвали «Интернет энергии».

Уже с начала 2022 года в России установят только интеллектуальные приборы учета электроэнергии для потребителей, передает «Российская газета». Появятся системы мониторинга, позволяющие контролировать нагрузку в сетях и между ними.

Европе, тем временем, понадобится до 500 млн евро инвестиций, чтобы развить «зеленую» атомную энергетику в рамках перехода к возобновляемым источникам. Основным источникам вложений станет углеродный налог, введенный в регионе в отношении компаний — поставщиков товаров и услуг.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / В России стартовала цифровая трансформация энергетической отрасли
россия цифровая трансформация энергетическая отрасль
Комментировать