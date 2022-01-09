Депутат Арефьев: потери России от теневой экономики достигли 136 трлн рублей

Москва, 9 января. Государственная казна за год недосчиталась порядка 136 трлн рублей — такой урон наносит России теневая экономика. Об этом ИА REGNUM рассказал депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Деньги из теневого сектора не просто проходят мимо бюджета страны — они не создают богатства для россиян. Однако эти колоссальные средства можно было бы направить на бесплатное образование и здравоохранение. В частности, на них можно построить недостающие школы, дома культуры.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — подсчитал парламентарий.

Одной из сторон теневой экономики мира является крипторынок. По данным аналитической фирмы Chainalysis, криптомошенникам в 2021 году удалось похитить рекордную сумму в 14 млрд долларов.