Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:24
18:23
Экономика
Турция получила рекордную прибыль от экспорта томатов в 2021 году
18:23
Общество
Третий самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 100 россиян
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для НАТО

  /   Обновлено: 09 января 2022 17:35
Армия
Россия с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Российские зоны запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, A2AD), к которым относятся Крым и Калининградская область, признаны США и другими странами НАТО одними из самых неприступных.

В публикации РИА Новости говорится, что попытка взять штурмом указанные регионы может обернуться для ВС США колоссальными потерями. Все дело в том, что Крым и Калининград имеют максимальную степень защиты от вторжения благодаря системам ПВО, ракетным комплексам и другим боевым системам.

В Североатлантическом альянсе говорят, что в Калининграде находится штаб Балтийского флота ВМФ РФ и внушительная межвидовая войсковая группировка. В зону поражения развернутых там оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» попадают европейские базы НАТО и американской ПРО.

Что касается Крыма, который является базой Черноморского флота, то он надежно прикрыт береговыми противокорабельными комплексами. При необходимости они могут поражать цели даже на берегу Турции. Кроме того, на российском полуострове развернут 22-й армейский корпус, который также хорошо подготовлен к отражению любого рода угроз. Альянс пришел к выводу, что РФ с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для иностранных военных.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США столкнутся с мощной противовоздушной обороной ВС РФ при попытке приблизиться к Калининграду. Для американцев вторжение в регион обернется невосполнимыми потерями.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Россия с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для НАТО
нато калининград крым
Комментировать