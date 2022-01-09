Россия с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для НАТО

Москва, 9 января. Российские зоны запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, A2AD), к которым относятся Крым и Калининградская область, признаны США и другими странами НАТО одними из самых неприступных.

В публикации РИА Новости говорится, что попытка взять штурмом указанные регионы может обернуться для ВС США колоссальными потерями. Все дело в том, что Крым и Калининград имеют максимальную степень защиты от вторжения благодаря системам ПВО, ракетным комплексам и другим боевым системам.

В Североатлантическом альянсе говорят, что в Калининграде находится штаб Балтийского флота ВМФ РФ и внушительная межвидовая войсковая группировка. В зону поражения развернутых там оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» попадают европейские базы НАТО и американской ПРО.

Что касается Крыма, который является базой Черноморского флота, то он надежно прикрыт береговыми противокорабельными комплексами. При необходимости они могут поражать цели даже на берегу Турции. Кроме того, на российском полуострове развернут 22-й армейский корпус, который также хорошо подготовлен к отражению любого рода угроз. Альянс пришел к выводу, что РФ с помощью новых вооружений сделала Крым и Калининград неприступными для иностранных военных.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США столкнутся с мощной противовоздушной обороной ВС РФ при попытке приблизиться к Калининграду. Для американцев вторжение в регион обернется невосполнимыми потерями.