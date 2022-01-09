В 9 утра я сидел в катафалке: Барецкий рассказал, как работал на кладбище после новогодней ночи

Уже практически закончившиеся новогодние праздники — время, когда можно наконец-то заняться любимыми делами и расслабиться, не думая ни о чем, кроме собственного отдыха. Однако получается это далеко не у всех — кому-то во время всенародного отдыха пришлось хорошенько поработать. О том, как он провел свои «каникулы», в интервью ФАН рассказал шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

«Уже утром первого января пришлось ехать в морг, а оттуда — на кладбище, — пожаловался ритуальщик. — Работа такая, клиентов после новогодней ночи очень много. Паузы мы не берем, ведь морги, скажу вам прямо, переполнены, и мы должны выполнять взятые на себя обязательства по похоронам. Так что в 9 утра я уже сидел в катафалке».

Поработать Барецкому пришлось и 31 декабря, поэтому проводы 2021 года он вместе с коллегами также устроил на кладбище.

«Шашлык там пожарили неплохой, водочки жмахнули, — вспомнил президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Ну а потом ко мне на дачу поехали, там у меня прорубь (уже замерзла, правда) и сауна, с девушкой моей мы повеселились отлично! Потом, правда, скучно стало, но она позвала своих подруг из Таиланда (приехали повидать Питер зимой, по экскурсиям походить), и мы вчетвером отлично протусили до 3 утра, а потом я отрубился. Чисто по-семейному посидели, короче, по-домашнему. Очень доволен».

фото из личного архива Стаса Барецкого /

Шоумен признался, что сначала вообще не хотел «праздновать праздники».

«Новый год в середине зимы? Что за бред вообще? — недоумевает собеседник ФАН. — На Руси он всегда отмечался весной, когда природа возрождается! И по старому, допетровскому календарю, у нас, кстати, сейчас 8 953 год! И зачем было на юлианский календарь переходить, я вас спрашиваю? Почти семь тысяч лет коту под хвост!»

Ранее «Гоблин» Пучков пожаловался, что здоровье не позволило ему отметить Новый год «как следует».