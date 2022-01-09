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Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике

Видео

На горнолыжном спуске в Северной Каролине произошел прорыв трубы высокого давления. Фонтан холодной жидкости начал омывать проезжающих через него туристов.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в Северной Каролине. Подъемник там работает за счет давления воды, движущейся по трубопроводу. Сама же труба пролегает как раз вдоль линии трассы фуникулера.

В один момент произошел прорыв носителя, холодная вода мощным фонтаном устремилась вверх, окатывая мокрым душем проезжающих сквозь нее туристов. Из-за утечки произошел сбой в работе механизма, он то останавливался, то запускался снова.

Намоченными оказались минимум три лыжника. Одному из них пришлось провисеть в фонтане 20 секунд. Некоторые экстремалы, завидев «внезапный аттракцион», спрыгивали с подъемника, хотя это и было запрещено правилами.

В причинах аварии разбираются специалисты.

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сша горнолыжный курорт
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