Филипп Киркоров назвал своих фаворитов в финале «Ледникового периода»

Москва, 9 января. Музыкант Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от участников телепроекта «Ледниковый период». Артист признался, что обзавелся любимчиками в новом сезоне.

Король эстрады сменил тренера Татьяну Тарасову в кресле члена жюри на финальном этапе шоу «Ледниковый период». Несмотря на задачу быть строгим судьей, артист признался, что нашел фаворитов среди участников.

«Ничего не могу с собой поделать! Если Максим Маринин — мой краш среди профессионалов, то Агата Муцениеце — краш среди девочек», — поделился он в эфире Первого канала.

По словам Киркорова, именно за этих конкурсантов он болел в новом сезоне. Певец также высказался о своем участии в шоу в качестве судьи вместо Тарасовой. Киркоров отметил, что считает тренера незаменимой, и пожелал ей здоровья. Тарасовой пришлось пропустить съемки финального эпизода шоу из-за проблем с самочувствием и повышенного давления.

Муцениеце также поделилась эмоциями в связи с завершением проекта. Артистка призналась, что не может представить себе жизнь без «Ледникового периода».