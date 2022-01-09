Компания Renault выпустит на рынок новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster

Москва, 9 января. Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster от компании Renault будет стоить примерно на 30% дешевле, чем Volkswagen Tiguan. На британском рынке новинку оценят на уровне 20 тысяч фунтов (около 2 млн рублей).

Tiguan в Великобритании стоит от 28,6 тысячи фунтов стерлингов, а 4,4-метровый Skoda Karoq продается минимум за 24 тысячи фунтов. Официальных подробностей о бюджетном паркетнике пока нет, однако известно, что автомобиль, как и все будущие модели Lada, будет построен на современной модульной платформе CMF-B.

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Ожидается также, что на мировой авторынок Dacia Bigster выйдет как минимум с двумя вариантами двигателей. Одним из них наверняка станет бензиновая «турбочетверка», которая уже стоит в моделях Duster, Arkana и Kaptur, другим — гибридная система E-Tech, которая основана на атмосферном агрегате объемом 1,6 литра.

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