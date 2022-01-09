Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 18:24
18:22
Армия
РВСН запланировали более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2022 году
18:21
Экономика
Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном притоке иностранных инвестиций в страну
18:20
Видео
Фонтан воды 20 секунд омывал туриста на горнолыжном подъемнике
18:17
Происшествия
«Газель» врезалась в сугроб на Народной улице в Петербурге и собрала пробку
18:15
Весь мир
ВС США построили нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Хасака
18:14
Происшествия
Пожарные потушили горевшие на Калужской улице в Сочи дома
18:14
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал одной из целей Путина восстановление Советского Союза
18:08
Происшествия
Количество погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до восьми
18:07
Армия
Блинкен: восстановление ДРСМД может быть достигнуто на переговорах в Женеве
18:07
Общество
Трамваи прекратят движение по улице Коллонтай в Петербурге из-за ремонта путей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Компания Renault выпустит на рынок новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster

1
Общество
Компания Renault выпустит на рынок новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster
Prt Scr youtube.com  /  INcar: автоновости

Москва, 9 января. Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster от компании Renault будет стоить примерно на 30% дешевле, чем Volkswagen Tiguan. На британском рынке новинку оценят на уровне 20 тысяч фунтов (около 2 млн рублей).

Tiguan в Великобритании стоит от 28,6 тысячи фунтов стерлингов, а 4,4-метровый Skoda Karoq продается минимум за 24 тысячи фунтов. Официальных подробностей о бюджетном паркетнике пока нет, однако известно, что автомобиль, как и все будущие модели Lada, будет построен на современной модульной платформе CMF-B.

Компания Renault выпустит на рынок новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster
Prt Scr youtube.com / INcar: автоновости

Ожидается также, что на мировой авторынок Dacia Bigster выйдет как минимум с двумя вариантами двигателей. Одним из них наверняка станет бензиновая «турбочетверка», которая уже стоит в моделях Duster, Arkana и Kaptur, другим — гибридная система E-Tech, которая основана на атмосферном агрегате объемом 1,6 литра.

Автоконцерн BMW на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе представил уникальный электрический кроссовер iX с инновационной системой окраски, которая позволяет менять цвет машины нажатием одной кнопки. Кузов переливается с темно-серого в белый и обратно за несколько секунд.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Компания Renault выпустит на рынок новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster
renault кроссовер Dacia Bigster британский авторынок
1 комментарий