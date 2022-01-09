Однополярный мир закончился: к чему приведут переговоры России и США в Женеве

Украинские эксперты активно дают прогнозы на исход переговоров России и Запада по гарантиям взаимной безопасности, которые Москва предложила на подпись США и НАТО. По мнению главы Украинского института политики Руслана Бортника, сами по себе эти переговоры означают конец однополярного мира во главе с США. И закончить их успешно — в интересах самого Запада, уверен эксперт. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В Женеве стартовали переговоры Россия — США по гарантиям безопасности, за которыми на Украине следят максимально внимательно. С анонсов этого события начинаются выпуски новостей на основных телеканалах, украинский интернет пестрит прогнозами и комментариями. Особенно тревожатся в националистической тусовке — там вовсю рассуждают, «сдаст Америка Украину или не сдаст». Находятся даже те, кто предлагает Киеву «геополитически надавить» или «повлиять» на США при помощи европейских партнеров.

«Из разных источников звучат мнения, что Запад может умиротворить агрессора за счет Украины. Мы обязаны мобилизоваться, чтобы сказать свое слово. Потому что без воли украинского народа ни одно решение мировых лидеров не будет имплементировано», — пишут лидеры «Движения отпора капитуляции» в соцсетях.

Такая риторика привычна «ястребам»-радикалам, которые уверены, что могут легко помыкать режимом Зеленского в плане урегулирования в Донбассе. Видимо, поэтому им кажется, что они могут хоть на что-то влиять и в ходе женевских переговоров Россия — США.

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«Прежде всего он удобен, потому что власть сохраняет монобольшинство в парламенте. Пусть даже после многих расколов под контролем «Слуги народа» осталось чуть более 200 парламентариев. Все равно, для принятия важнейших для Украины решений по Донбассу власти придется задействовать всего две партии. Второй наверняка станет «Оппозиционная платформа — за жизнь», где уже давно ратуют за реализацию Минска, на любых условиях, — заявил политолог. — Я думаю, что Зеленский не против Минских соглашений, и даже не против мирного урегулирования в Донбассе. Весь вопрос — в гарантиях сохранения власти, которые могут предоставить нынешнему режиму Россия и Запад».

Нейтральные же украинские политологи видят в начавшихся переговорах уникальный шанс не только на урегулирование ситуации в Донбассе, но и для заключения важнейших глобальных соглашений, способных сделать сосуществование ведущих держав мирным и долговременным. Как сообщил в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, чисто технически сейчас самый удобный момент для реализации Минских соглашений.

Глава УИП напомнил — премьеру Армении Николу Пашиняну в 2020-м такие гарантии дали. И он сохранил за собой власть в стране, несмотря на то, что фактически проиграл важнейшую войну за Карабах. Он получил твердые гарантии, пошел на выборы и переизбрался в премьеры.

«Дело в том, что Россия принципиально договорилась по ключевым вопросам с Турцией, и в итоге в самой Армении против Пашиняна на выборах не было выдвинуто ни одного серьезного кандидата. Перенося эту ситуацию на украинскую почву — если Россия, США и Евросоюз серьезно, по-настоящему договорятся, и минский процесс сдвинется с мертвой точки, то Зеленский получит такую поддержку внутри Украины, что может с ней спокойно идти на досрочные выборы президента. Уверен, что он выиграет их с поддержкой не менее 70%, как в 2019-м, — пояснил Бортник. — Представьте себе картинку: после внесения закона «Об особом статусе Донбасса» в Конституцию начинается пошаговая реинтеграция региона, и Владимир Зеленский приезжает в Донецк для того, чтобы поднять над городом флаг Украины! Это поступок реального национального лидера! Трудно представить себе лучший пиар для политика в глазах большинства населения. После этого он может без труда претендовать на победу в первом туре президентской компании, против любых соперников! Кроме того, это серьезная заявка на Нобелевскую премию мира».

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Ранее Зеленский уже пытался играть напрямую с Россией — мы помним соглашение о перемирии, договоренности Козака и Ермака, красные линии от радикалов, и, как следствие — погром офиса президента. Причем погром был таким, что пришлось менять все двери на центральном входе в здание. Националисты прямо сказали режиму: «Если вы решитесь на мир в Донбассе, то мы вас просто снесем, вы потеряете власть!» — напомнил глава Украинского института политики. — Это значит, что сценария «движения к миру без согласия Запада» не существует, он невозможен. Но Минск-2 принципиально реализуем — при условии заинтересованности в этом всех сторон. Посмотрите, что происходило на годовщину Майдана в декабре 2020-го — тогда правые группы всерьез настроились на полноценный путч, но в последний момент были жестко остановлены Западом. То есть США и Евросоюз напрямую контролируют националистические группировки на Украине».

Говоря о возможных гарантиях сохранения Зеленским власти, аналитик предположил — скорее всего, Западу придется «железно» гарантировать Банковой, что он не поддержит (и, наоборот, будет сам подавлять) любую протестную активность «патриотов» против «зеленого режима» — разумеется, в случае начала реализации Минска-2.

Комментируя действия России в виде предъявления «ультиматума» Западу по гарантиям взаимной безопасности, Бортник отметил: Москве удалось вывести решение вопроса по Донбассу на принципиально иной уровень.

«Россия ведет себя так, как будто она всерьез готова к тому, что на Западе ей откажут. И готова в этом случае применять «другие методы» в отстаивании безопасности на своих границах. В целом, это была прямая констатация конца однополярного мира как такового. Именно поэтому Россия требует зафиксировать его документально — так же, как был зафиксирован распад Советского Союза. И я, и десятки моих коллег отметили — однополярный мир закончился, США в нем больше не доминируют, и это однозначный и непреложный факт. Ранее никто публично не рисковал так открыто бросить вызов Америке. Вдумайтесь — требовать от Соединенных Штатов убрать все свои ядерные вооружения, все ракеты из Европы! И требовать от НАТО официально согласиться на то, что «зона влияния России» в Европе существует, и ее необходимо уважать!» — указал киевский эксперт.

Россия в своей геополитической игре подняла ставки максимально высоко, признал Руслан Бортник.

«Это происходит и потому, что в Москве осознали свою ключевую роль в энергетике Европейского союза, уровень того, насколько многие страны ЕС зависят от российских ресурсов. Кроме того, в РФ понимают, что серьезный боевой противник у обновленных ВС России в Европе отсутствует как минимум до границ с Францией. Запад сегодня находится в наиболее уязвимом положении за всю свою послевоенную историю, с 1945-го! Поэтому Россия напористо и тонко разыгрывает эту «карту силы», — отметил политолог. — Но Россия ведет мультивариативную игру. Да, Запад может договориться с Москвой по всем основным пунктам. Но стоит помнить, что любые твердые договоренности с РФ — это кризис для Запада. В первую очередь — это потенциальный кризис внутри структуры НАТО. Потому что главные противники РФ в Восточной Европе — Польша и страны Балтии — тут же начнут возмущаться: мол, как это, по каким таким причинам Вашингтон договорился с Путиным?!»

Бортник допустил и другой сценарий — США и Евросоюз не договорятся с Москвой о новых правилах игры.

«В этом случае от России можно ожидать самых неожиданных шагов в плане размещения своих вооружений у границ стран-соседей, а также неординарных геополитических ходов. В самом реалистичном варианте, Запад попытается российские инициативы «заболтать», растянуть их обсуждение на максимальный срок, — прогнозирует глава УИП. — Думаю, что Россия имеет хороший дипломатический план на все случаи жизни. И январь-2022 будет полон переговоров и дискуссий на самых разных уровнях. Я уверен, что критический момент в процессе взаимного торга наступит в конце февраля — начале марта. У Москвы много планов действий — на каждый выбранный Западом вариант поведения».

Бортник поделился своим мнением насчет дальнейших шагов РФ.

«Россия может начать швартовать свои боевые подлодки класса «Борей» на Кубе или у берегов Никарагуа. В общем, поближе к Соединенным Штатам, по принципу «вы к нашим границам, а мы к вашим». <…> Нашим политикам и генералам стоит крепко задуматься о том, что мы сегодня фактически находимся «в глотке» у России — у нас с трех сторон Белоруссия, Крым и юго-запад РФ, где размещены российские войска. Наконец, Москва может решать вопрос с Украиной и чисто экономически — оставить нас вообще без газового транзита, запретить все поставки энергоресурсов и т. д. В этом случае у нас вскоре начнется энергетический коллапс, и страна просто «встанет». Именно поэтому Киеву нужно болеть за то, чтобы на предстоящих переговорах Россия и Запад принципиально договорились по безопасности. В том числе — по вопросу урегулирования украинского кризиса», — заключил Бортник.

Напомним, накануне официальная делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В ее составе — представители МИД РФ и Минобороны России. Возглавляет делегацию в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию возглавляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. В Женеве 9 и 10 января пройдут консультации по гарантиям безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — встреча дипломатов РФ и руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).