Политолог Бизяев раскрыл, когда на Украине повторится «казахский сценарий»

Киев, 9 января. Поводом для развернувшихся в Казахстане масштабных акций протеста стало повышение цены на сжиженный природный газ. Неудивительно, что на Украине, где ситуация с ценами и тарифами в сфере ЖКХ близка к критической, теперь тоже опасаются народных волнений.

Основания для таких опасений подкрепляются тем, что за постсоветский период украинцы не раз выходили на улицы, чтобы выразить свою волю, а то и сменить власть в стране. Политолог Руслан Бизяев тоже считает, что «казахский сценарий» может повториться на Украине. Однако эксперт отмечает, что одного только роста цен на топливо в Незалежной для этого будет уже недостаточно.

«Для того, чтобы на Украине случилась аналогичная ситуация, как в Казахстане, нам мало, чтобы выросли цены на сжиженный газ или на коммунальные услуги. Для этого должно произойти сразу несколько концептуальных событий. Я думаю, это должна быть совокупность факторов», — заявил политолог в эфире канала UkrLive.

По словам Бизяева, сейчас на Украине есть несколько особенно болезненных тем, которые могут спровоцировать людей на акции протеста. Разумеется, экономический фактор будет одним из главных, ведь если украинцы дойдут до крайней точки, когда им просто не на что станет жить, то выход на митинги останется единственным шансом на изменение ситуации.

Федеральное агентство новостей /

«Опасным моментом станет конец отопительного сезона, когда люди фактически потратят все свои сбережения, ведь уже сейчас многие живут за счет имеющейся "подушки безопасности". Также это может случиться, когда начнется массовая безработица, потому что конец отопительного сезона приведет к росту безработицы реальной. И когда, возможно, в той или иной степени начнется коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства, которое эту зиму переживет только на честном слове. Когда эта совокупность факторов сольется, у нас тоже будут массовые протесты. Я не исключаю, что это будет весной-летом», — предполагает эксперт.

Политолог в то же время уверен, что одной только экономики для повторения «казахского сценария» на Украине будет недостаточно. В Незалежной крайне важен будет и политический фактор. После прошлого Майдана жители страны куда осторожнее относится к смене власти, особенно принудительным путем, так что важным фактором начала митингов станет появление конкретной политической цели, а еще лучше, сильного политического лидера.

«В нашем случае для того, чтобы протест конвертировался в какой-то результат, нужна и политическая повестка дня, а не только экономическая. Весь вопрос — зачем? Какая цель этого протеста? В случае с Казахстаном цель более или менее понятна, а какая будет цель у нас? Это досрочные выборы президента? Это отставка кабмина? Это перезагрузка Верховной рады? Что именно? И кто будет возглавлять этот процесс?», — объяснил политолог Руслан Бизяев.

Журналист и политический аналитик Владимир Кацман ранее предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане. По словам эксперта, страна может остаться без множества принципиально важных товаров, в числе которых и уголь.