Глава Госдепа заявил, что США продолжат снабжать Украину оружием

Вашингтон, 9 января. Вашингтон не намерен прекращать программу военной поддержки Украины, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат поставлять в Киев вооружение, необходимое для усиления украинской армии.

Заявление прозвучало накануне первого раунда российско-американских переговоров по вопросам гарантий безопасности. В конце прошлого года Москва передала Вашингтону проекты соответствующих договоренностей. В них, среди прочего, предлагалось исключить возможность вступления Украины в НАТО и дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток.

США и Россия проведут переговоры уже в понедельник, 10 января. Спустя два дня в Брюсселе пройдут переговоры делегаций РФ и НАТО. Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Москва рассчитывает на быстрый результат диалога.