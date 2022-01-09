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Компания Tecno показала первый в мире телескопический макрообъектив для смартфонов

Технологии
Компания Tecno показала первый в мире телескопический макрообъектив для смартфонов
Prt Scr youtube.com  /  Юрий

Москва, 9 января. Китайская компания Tecno Mobile представила первый в мире телескопический макрообъектив для смартфонов, который способен качественно изменить представление о съемке с мобильных устройств.

Объектив может выдвигаться из корпуса и делать фотографии крупным планом. Улучшить качество съемки также поможет пятикратный зум. Устройство оснащено большой диафрагмой, что очень важно для хороших кадров, передает GSMArena.

Конструкция объектива очень компактная. Технических подробностей опубликовано не было. Ожидается, что новинка появится в продаже в 2022 году.

Ранее блогер Зак Нельсон составил рейтинг самых прочных смартфонов 2021 года. Лидером списка стал Kyocera Duraforce Ultra 5G.

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технологии смартфон макрообъектив
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