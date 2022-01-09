Пресс-секретарь президента Казахстана Уали: Токаев работает без остановки

Нур-Султан, 9 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает в режиме нон-стоп, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Глава государства полностью контролирует ситуацию в стране, подчеркнул представитель администрации Токаева. По словам Уали, казахский лидер принял своевременные решения для стабилизации обстановки.

«Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране», — сказал пресс-секретарь Токаева

Как сообщалось ранее, российский лидер Владимир Путин одобрил инициативу коллеги из Казахстана о проведении разговора лидеров ОДКБ в видеоформате. До этого Токаев собрал оперативный штаб на фоне беспорядков в стране.