Кедми: подводный беспилотник «Посейдон» обезопасит Россию от внезапной атаки НАТО

Москва, 9 января. Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» является уникальным оружием, которое способно удивить всех своими боевыми характеристиками, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что Россия могла бы использовать «Посейдон», чтобы заставить США и НАТО предоставить стране гарантии безопасности. Кедми подтвердил, что новый подводный беспилотник действительно является грозным оружием, которое заставляет Запад дрожать от страха, передают «Народные Новости».

«Беспилотник очень трудно обнаружить и перехватить. Заряд, который у него есть, может доходить до нескольких мегатонн. Если взорвать его на глубине моря недалеко от берега, то он может создать огромную волну цунами, которая смоет все, что есть на суше», — объяснил эксперт.

По его словам, «Посейдон» может похвастаться впечатляющими характеристиками. Он способен погружаться на глубину около тысячи метров и двигаться с огромной скоростью. Кедми назвал этот беспилотник ультимативным оружием, которое обезопасит Россию от внезапной атаки НАТО.

«"Посейдон" — это "оружие возмездия", которое может предупредить начало атаки на государство», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году завершатся госиспытания российской подводной лодки «Белгород». Именно эта субмарина станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон».