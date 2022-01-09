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Кедми: подводный беспилотник «Посейдон» обезопасит Россию от внезапной атаки НАТО

  /   Обновлено: 09 января 2022 17:20
Армия
Кедми: подводный беспилотник «Посейдон» обезопасит Россию от внезапной атаки НАТО
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 9 января. Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» является уникальным оружием, которое способно удивить всех своими боевыми характеристиками, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что Россия могла бы использовать «Посейдон», чтобы заставить США и НАТО предоставить стране гарантии безопасности. Кедми подтвердил, что новый подводный беспилотник действительно является грозным оружием, которое заставляет Запад дрожать от страха, передают «Народные Новости».

«Беспилотник очень трудно обнаружить и перехватить. Заряд, который у него есть, может доходить до нескольких мегатонн. Если взорвать его на глубине моря недалеко от берега, то он может создать огромную волну цунами, которая смоет все, что есть на суше», — объяснил эксперт.

По его словам, «Посейдон» может похвастаться впечатляющими характеристиками. Он способен погружаться на глубину около тысячи метров и двигаться с огромной скоростью. Кедми назвал этот беспилотник ультимативным оружием, которое обезопасит Россию от внезапной атаки НАТО.

«"Посейдон" — это "оружие возмездия", которое может предупредить начало атаки на государство», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году завершатся госиспытания российской подводной лодки «Белгород». Именно эта субмарина станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон».

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