Штамм «Омикрон» парализовал экстренные службы десятков городов в США

Вашингтон. Десятки городов США сталкиваются с перегрузкой экстренных служб на фоне распространения варианта «Омикрон». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению журналистов, рекордное количество ежедневно фиксируемых новых случаев заболевания COVID-19, связанных с распространением варианта «Омикрон», привела к перегрузке службы скорой помощи и других экстренных служб.

В округе Джонсон, штат Канзас, парамедики работают 80 часов в неделю. Машины скорой помощи часто вынуждены менять направление движения, когда больницы, в которые они направляются, сообщают об отсутствии свободных коек. Когда машины скорой помощи прибывают в больницы, некоторые из экстренных пациентов оказываются в залах ожидания, потому что там не оказывается мест.

Доктор Стив Стайтс, главный медицинский директор больницы Университета Канзаса, сказал, что, после того, как главврач одной из сельских больниц узнал о том, что ему некуда отправить своих пациентов на диализ, персонал больницы обратился к учебнику и «попытался вставить несколько катетеров и выяснить, как это сделать».

Кроме того, значительная часть персонала выбыла из строя из-за заражения COVID-19 или уволилась из-за нежелания вакцинироваться, что делает сложившуюся ситуацию еще более тяжелой.

#Covid in the USA, #LosAngeles decimated in rescuers: 450 firefighters positive to Covid, in crisis the #ambulance sector https://t.co/BzKQ5hbmYO