Штамм «Омикрон» парализовал экстренные службы десятков городов в США

Вашингтон. Десятки городов США сталкиваются с перегрузкой экстренных служб на фоне распространения варианта «Омикрон». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению журналистов, рекордное количество ежедневно фиксируемых новых случаев заболевания COVID-19, связанных с распространением варианта «Омикрон», привела к перегрузке службы скорой помощи и других экстренных служб.

Omicron Surge Prompts Nationwide Breakdown of Basic Functions, Services https://t.co/ouPx5GO6eS — NBC4 Washington (@nbcwashington) January 8, 2022

В округе Джонсон, штат Канзас, парамедики работают 80 часов в неделю. Машины скорой помощи часто вынуждены менять направление движения, когда больницы, в которые они направляются, сообщают об отсутствии свободных коек. Когда машины скорой помощи прибывают в больницы, некоторые из экстренных пациентов оказываются в залах ожидания, потому что там не оказывается мест.

Доктор Стив Стайтс, главный медицинский директор больницы Университета Канзаса, сказал, что, после того, как главврач одной из сельских больниц узнал о том, что ему некуда отправить своих пациентов на диализ, персонал больницы обратился к учебнику и «попытался вставить несколько катетеров и выяснить, как это сделать».

Кроме того, значительная часть персонала выбыла из строя из-за заражения COVID-19 или уволилась из-за нежелания вакцинироваться, что делает сложившуюся ситуацию еще более тяжелой.

#Covid in the USA, #LosAngeles decimated in rescuers: 450 firefighters positive to Covid, in crisis the #ambulance sector https://t.co/BzKQ5hbmYO — Cristiano Antonino (@CryAntonino) January 6, 2022

В Калифорнии к доставке больных в учреждения здравоохранения привлекли пожарную службу, поскольку скорые не справляются с увеличившимся потоком вызовов.

Hundreds of LA County police, firefighters out with COVID-19 amid winter surge – Daily News https://t.co/RCXODoQDla — Ron (@RonDeLord) January 9, 2022

Нехватка сотрудников в Нью-Йорке приводит к задержкам в уборке мусора и обслуживанию линий и вагонов метрополитена, а также сокращает количество пожарных и сотрудников экстренных служб. Работники аэропорта закрыли контрольно-пропускные пункты на крупнейшем терминале в Финиксе, а школы по всей стране продолжают испытывать острую нехватку учителей.

«Я думаю, это напоминает всем о том, когда впервые появился COVID-19 и произошли такие серьезные сбои во всех сферах нашей нормальной жизни. И печальная реальность такова, что невозможно предсказать, что произойдет дальше, пока мы не увеличим наши показатели вакцинации», — говорит директор по реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению готовности в некоммерческом проекте глобального здравоохранения HOPE Том Коттер.

Службы экстренного реагирования, больницы, школы и правительственные учреждения использовали комплексный подход для обеспечения общественной безопасности, но они обеспокоены тем, как долго они смогут продолжать функционировать в этом режиме.