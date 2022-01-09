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Штамм «Омикрон» парализовал экстренные службы десятков городов в США

Весь мир
Штамм «Омикрон» парализовал экстренные службы десятков городов в США
Global Look Press  /  © / XinHua

Вашингтон. Десятки городов США сталкиваются с перегрузкой экстренных служб на фоне распространения варианта «Омикрон». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению журналистов, рекордное количество ежедневно фиксируемых новых случаев заболевания COVID-19, связанных с распространением варианта «Омикрон», привела к перегрузке службы скорой помощи и других экстренных служб.

В округе Джонсон, штат Канзас, парамедики работают 80 часов в неделю. Машины скорой помощи часто вынуждены менять направление движения, когда больницы, в которые они направляются, сообщают об отсутствии свободных коек. Когда машины скорой помощи прибывают в больницы, некоторые из экстренных пациентов оказываются в залах ожидания, потому что там не оказывается мест.

Доктор Стив Стайтс, главный медицинский директор больницы Университета Канзаса, сказал, что, после того, как главврач одной из сельских больниц узнал о том, что ему некуда отправить своих пациентов на диализ, персонал больницы обратился к учебнику и «попытался вставить несколько катетеров и выяснить, как это сделать».

Кроме того, значительная часть персонала выбыла из строя из-за заражения COVID-19 или уволилась из-за нежелания вакцинироваться, что делает сложившуюся ситуацию еще более тяжелой.

В Калифорнии к доставке больных в учреждения здравоохранения привлекли пожарную службу, поскольку скорые не справляются с увеличившимся потоком вызовов.

Нехватка сотрудников в Нью-Йорке приводит к задержкам в уборке мусора и обслуживанию линий и вагонов метрополитена, а также сокращает количество пожарных и сотрудников экстренных служб. Работники аэропорта закрыли контрольно-пропускные пункты на крупнейшем терминале в Финиксе, а школы по всей стране продолжают испытывать острую нехватку учителей.

«Я думаю, это напоминает всем о том, когда впервые появился COVID-19 и произошли такие серьезные сбои во всех сферах нашей нормальной жизни. И печальная реальность такова, что невозможно предсказать, что произойдет дальше, пока мы не увеличим наши показатели вакцинации», — говорит директор по реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению готовности в некоммерческом проекте глобального здравоохранения HOPE Том Коттер.

Службы экстренного реагирования, больницы, школы и правительственные учреждения использовали комплексный подход для обеспечения общественной безопасности, но они обеспокоены тем, как долго они смогут продолжать функционировать в этом режиме.

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