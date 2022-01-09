Токаев анонсировал кадровые перестановки 11 января

Нур-Султан, 9 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января произведет кадровые перестановки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства.

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Ранее сообщалось, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение передать пост председателя Совета безопасности нынешнему лидеру республики Касым-Жомарту Токаеву. Такое заявление сделал пресс-секретарь политика Айдос Укибай. По его словам, в СМИ и социальных сетях появляется не совсем корректная информация об экс-главе государства.