Блинкен: США считают возможным прогресс на переговорах с РФ

Нью-Йорк, 9 января. Соединенные Штаты считают, что прогресс на переговорах с Российской Федерацией по безопасности возможен, рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу CNN. Помимо этого, Блинкен отметил, что предстоящие переговоры с российской стороной представляют возможность обсудить озабоченности РФ относительно НАТО.

«Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее Блинкен предложил Российской Федерации «кнут и пряник» в преддверии переговоров в Женеве. Он призвал к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине и одновременно пригрозил России масштабными последствиями в случае развития ситуации.