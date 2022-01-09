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Блинкен: США считают возможным прогресс на переговорах с РФ

Политика
Блинкен: США считают возможным прогресс на переговорах с РФ
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Нью-Йорк, 9 января. Соединенные Штаты считают, что прогресс на переговорах с Российской Федерацией по безопасности возможен, рассказал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью телеканалу CNN. Помимо этого, Блинкен отметил, что предстоящие переговоры с российской стороной представляют возможность обсудить озабоченности РФ относительно НАТО.

«Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее Блинкен предложил Российской Федерации «кнут и пряник» в преддверии переговоров в Женеве. Он призвал к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине и одновременно пригрозил России масштабными последствиями в случае развития ситуации.

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Все новости / Политика / Блинкен: США считают возможным прогресс на переговорах с РФ
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