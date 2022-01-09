Российский школьник изобрел умные шахматы для детей с особенностями развития

Нижневартовск, 9 января. 11-тиклассник Артур Кагарманов из Нижневартовска изобрел уникальные шахматы, предназначенные для детей с ограниченными возможностями. О своем изобретении он рассказал изданию «Местное время». Но чем же шахматы Артура отличаются от обычных? Все дело в том, что фигуры на доске юного изобретателя больше по размеру, но при этом имеют меньший вес, так как являются электронными.

В каждой фигурке спрятан модуль Wi-Fi, благодаря которому все фигуры подключаются друг к другу.

«Сейчас я как раз завершаю разрабатывать соответствующую программу. Добавлю, что все шахматные фигуры покрыты специальной экологической краской. И еще один важный момент, несмотря на то, что они объемные, ребенок их поднимет без труда», — пояснил Кагарманов.

Игру также можно рассматривать и изучать на большом экране, что значительно облегчает игровой судейский процесс. Для мониторинга не нужен монитор. Подойдет обычная белая простыня.

«После завершения всех работ передадим их в реабилитационный центр «Таукси», с которым мы дружим. Я сам волонтер, хоть и с небольшим стажем, так что нужды этих детей знаю», — поделился Артур.

Кагарманов — молодой изобретатель. Ранее он победил в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников «Технология».

Учительница Артура Елена Басимова пророчит мальчику большое будущее. По ее словам, сегодня есть шанс поддерживать таких талантливых учеников. Например, в их школе техническое оснащение соответствует запросам. Сегодня в образовательном учреждении есть свой 3D-принтер, токарные станки и другая техника

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