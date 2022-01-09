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МИД Украины: более сотни украинцев не могут вернуться на родину из Казахстана

Политика
МИД Украины: более сотни украинцев не могут вернуться на родину из Казахстана
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Киев, 9 января. Более сотни украинцев не могут вернуться на родину в связи со сложившейся обстановкой в Казахстане. Соответствующее заявление сделал спикер украинского МИД Олег Николенко.

По словам спикера министерства иностранных дел, внешнеполитическое ведомство страны взаимодействует с правительствами других государств, граждане которых тоже не могут покинуть Казахстан. Он подчеркнул, что на данный момент для украинцев самым безопасным вариантом является оставаться в местах их временного проживания.

«Больше всего украинцев, 116 человек, застряли в Алма-Ате. Все граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет», — рассказал Николенко.

Ранее сообщалось, что сложившаяся в Казахстане ситуация может принести серьезные проблемы Украине. Такое мнение высказал журналист Владимир Кацман.

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Казахстан украина беспорядки
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