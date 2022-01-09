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Тунисские активисты призвали к демонстрациям в поддержку президента

Весь мир
Тунисские активисты призвали к демонстрациям в поддержку президента
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Тунис, 9 января. Активисты призвали к проведению демонстраций в поддержку политического курса президента республики Каиса Саида и исключительных мер, введенных им в конце июля 2021 года.

Митинги в крупных городах страны намечены на пятницу, 14 января. Сторонники главы государства намерены мобилизовать широкие народные массы, чтобы противостоять призывам к перевороту, исходящим от исламистской партии «Ан-Нахда».

По словам Хинды Белхадж Али, представителя движения «Тунисцы за справедливое правосудие», демонстранты потребуют от Каиса Саида распустить Высший судебный совет и немедленно приступить к реформированию судебной системы.

«Если президент не примет такого решения, движение организует сидячую забастовку перед штаб-квартирой совета», — сообщила активист.

Она добавила, что митинги продлятся до тех пор, пока ведомство не расформируют. Орган является препятствием на пути преобразования судебной системы. Кроме того, его последние заявления направлены против нынешнего руководства североафриканской страны.

Ранее министерство коммуникационных технологий объявило о запуске пилотного проекта онлайн-платформы для сбора предложений граждан относительно президентских реформ. Опрос продлится с 15 января по 20 марта.

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