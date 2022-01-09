ЕС грозит дефицит газа из-за увеличения поставок в Китай по «Силе Сибири — 2»

Москва, 9 января. Газовый рынок Европы может стать дефицитным, если «Газпром» нарастит поставки в Китай, в том числе по трубопроводу «Сила Сибири — 2», заявил глава группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Российская компания продолжит поставлять голубое топливо в Евросоюз в рамках долгосрочных контрактов, однако количество сырья, проданного на бирже, может снизиться. В итоге это приведет к тому, что «Газпром» перестанет быть балансирующим поставщиком «последней инстанции» в ЕС, поскольку часть месторождений Западной Сибири начнет работать на китайский рынок, уверен эксперт.

«В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счет СПГ, за который придется конкурировать с Азией», — добавил Маринченко в беседе с РИА Новости.

Британское издание The Telegraph ранее сообщило, что европейские страны «приревновали» РФ к КНР после новостей о строительстве трубопровода «Сила Сибири — 2». Евросоюз и Великобритания были настолько увлечены спорами по «Северному потоку — 2», что упустили момент, когда Москва и Пекин договорились удвоить поставки ресурсов.